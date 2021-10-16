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Meteorolojiden 11 il için sarı kodlu uyarı!

Meteorolojiden 11 il için sarı kodlu uyarı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Karadeniz'deki 11 il için sarı uyarıda bulundu. Yetkililer, vatandaşları sel, su baskını, yıldırım, yerel kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı uyardı.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Karadeniz'i sağanak ve gök gürültülü sağanak konusunda uyardı. Yağışların Düzce, Zonguldak, Bartın ve Kastamonu çevrelerinde yarın sabah saatlerinden itibaren 18 Ekim Pazartesi sabah saatlerine kadar yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Yarın öğle saatlerinden itibaren aralıklarla Ordu ve Giresun'da kuvvetli, yer yer çok kuvvetli, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde çok kuvvetli, zaman zaman şiddetli olması bekleniyor.

Sinop ve Samsun çevrelerinde yarın görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın sabah saatlerinden itibaren yerel şekilde kuvvetli olması öngörülüyor.

Sel, su baskını, yıldırım, yerel kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

YAĞIŞLAR SÜRECEK

Kuvvetli yağışların Sinop'ta pazartesi sabah, Ordu ve Giresun'da pazartesi öğlen, Samsun'da pazartesi akşam saatlerinde, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde ise 19 Ekim Salı akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

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