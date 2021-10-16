Mevlid Kandili mesajları 2021 resimli yeni kandil görselleri

Yarın Mevlit Kandili, müslümanların bayramı. Hz. Muhammed'in doğum günü olan bugün Rebiüevvel ayının 12. gecesi. Bu fazileti bol gece için kandil mesajları hazırladık. Whatsapp, Facebook ve instagram'da paylaşabileceğiniz Mevlid Kandili mesajları resimli ve yeni halleriyle haberimizde.

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Yarın yani 17 Ekim Pazar gecesi Hz. Muhammed'in doğum günü olan Mevlid Kandili kutlanacak. En güzel sözler ve ayetlerle hazırlanan mevlid kandili mesajlarını sevdiklerinize sms yoluyla, whatsapp, Facebook ve instagram aracılığıyla atabilir bu mukaddes gecede hayır dualarında yer alabilirsiniz. Hayırlı kandiller diyor sizlere hazırladığımız en güzel mevlid kandili mesajlarını sunuyoruz;

-Dua ve ibadetlerinizin kabul olması dileğiyle.. Mevlid Kandiliniz Mübarek Olsun - Kulun Rabbine yakın olduğu gecelerin en önemlisi? Kendisine dua edenleri geri çevirmeyen, günahları bağışlayan, her şeyi bilen, gören ve duyan Yüce Allah tüm dualarımızı kabul etsin. Mevlid kandiliniz kutlu olsun

-Kalpler vardır, sevgiyi yaşatmak için,insanlar vardır, dostluğu paylaşmak için, Mübarek günler vardır, Beraberce kutlamak için.Ümit ederiz ki bu mübarek gece, zor günler geçirdiğimiz; fakat gelecek adına umutla dolu olduğumuz su dönemlerde yeniden bir uyanışa vesile olur. Mevlüt kandiliniz mübarek olsun.

-Ey yüce peygamber senin hürmetine yaratıldı tüm alemler. Mevlid Kandiliniz Mübarek Olsun, Allah dualarını kabul etsin. -Bugün günlerin en güzeli. Bugün en sevdiğimizin doğum günü. Hepimizin sevgiliye layık olma dileği ile mevlid kandiliniz mübarek olsun.

-Alemlere rahmet olan Peygamber efendimizin doğumunun sembolü Mevlid kandiliniz mübarek olsun. -Allah’ın rahmeti bereketi sizinle olsun Gönül güneşiniz hiç solmasın Yüzünüz aydın Dualarınız Kabul Olsun.Mevlid Kandiliniz mübarek olsun.

-Allah hepimize Efendimiz'in(sas)şefkatiyle dünyaya bakabilmeyi nasip etsin.Taşlanırken dahi merhamet etmişti.Mevlid Kandiliniz Mübarek Olsun. -Hu diyelim dilde zikir yurekte şükür olsun. Hayy diyelim iman da aşk ihsan da vuslat olsun.. Mevlid Kandiliniz Mübarek Olsun.. -Tarihte bugün: Güneş'in Mekke'den doğduğu saptandı. Mevlid Kandiliniz Mübarek Olsun....

Güneşin güzel yüzü, yüreğine dokunsun, kabuslar senden uzakta, melekler baş ucunda dursun. Güneş öyle bir geceye doğsun ki, duaların kabul, kandilin mübarek olsun.

-Bu günlerin feyzi üzerinize, rahmeti geçmişinize, bereketi evinize, nuru ahiretimize, sıcaklığı yuvamıza dolsun. Kandiliniz mübarek olsun..

-Mübarek günler vardır , beraberce kutlamak için . Mevlid Kandiliniz Mübarek Olsun . -"Es -Selamun Aleykum; Nuruyla alemimizi Şereflendiren Efendimizin (s.a.s) Şefaatine nail olmanızı dileriz. ~Mevlid Kandiliniz Mübarek Olsun~

- Bugün Peygamber efendimizin doğduğu gündür. Peygamber efendimiz yılında rebiül evvel ayının gecesi doğmuştur. Her yıl bu günde müslümanlar peygamberimizin dünyaya gelişini dualarla anarlar. Bu gece eller semaya kalkar, yürekler yaratana onun için açılır. Kandiliniz mübarek olsun. (Kaynak : Çizimler vektorelcizim.net sitesine aittir)

Size karanfilin sadakatini, sümbülün bağlılığını, menekşenin tevazusunu, lalenin gururunu, leyleğin saadetini versek, bize de dua eder misiniz? Mevlit kandiliniz mübarek olsun.

Bu gece peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa SAV ‘in dünyaya şereflendirdiği gecedir. O peygamber ki insanların sapıklıkta sınır tanımadığı, cehalette en üst seviyelere ulaştığı, küfür ve şirkin kölesi olduğu bir zamanda dünyaya şeref vermiş ve dünyaya ilahi bir nur, rahmani bir şifa olmuştur. Dularımız bu gece eksik olmasın, kalplerimiz imanla dolsun, kandiliniz mübarek olsun!