CHP'li Feyza Altun: AK Partili herkesten nefret ediyorum tweeti hemen sildi kendimden utanıyorum

CHPli avukat Feyza Altun, Twitter hesabından AK Partililere yönelik nefret dolu bir paylaşım yaptı. Altun'un, "AKP'li herkesten nefret ediyorum ya tahammülüm yok" paylaşımı büyük tepki topladı.

Abone ol

CHP'ye yakınlığıyla bilinen Avukat Feyza Altun, sosyal medya hesabı Twitter'dan, AK Partililere yönelik nefret söyleminde bulundu. Altun "AKP'li herkesten nefret ediyorum ya tahammülüm yok" ifadelerini kullandı.

Bu sözler üzerine Feyza Altun'a hem vatandaşlardan hem gazeteci ve siyasilerden tepki üstüne tepki yağdı.

Tweeti silip yeni bir tweet attı

Tweet'ini silmek zorunda kalan Feyza Altun, gelen tepkilerin ardından yeni bir tweet daha attı.

Altun, "Birilerinden nefret ettiğim için kendimden utanıyorum… Kötü bi duygu. Tahammülümün kalmaması beni üzüyor ve yakıştırmıyorum kendime." ifadelerini kullandı.

Seçim öncesi tartışılan sözlere imza atmıştı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimlerinden önce de çok tehlikeli bir provokasyona imza atarak, "Bu süreçte bomba patlarsa, terör hortlar toplum terörize edilirse müsebbibi bellidir" demişti.

CHP Kadın Kolları'na aday olmuştu

Feyza Altun CHP Kadın Kollar Başkanlığına aday olmuştu.