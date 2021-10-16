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HABER /  DÜNYA

Rusya'da koronavirüs ölümlerinde yeni rekor

Rusya'da koronavirüs ölümlerinde yeni rekor

Rusya'da yeni tip corona virüs (Covid-19) kaynaklı günlük can kaybı, 1000'in üzerine çıktı.

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1002 ölümle salgının başından bu yana Rusya'daki en yüksek ölüm sayısı kayıtlara geçti.

Son 24 saatteki vaka sayısı ise 33 bin 208.

Başkent Moskova'da kısa vadeli salgın tedbirleri için harekete geçildi.

Kentin belediye başkanı, aşılama kampanyası düzenleyeceklerini duyurdu.

Covid-19'a karşı kitlesel aşılama sürecinin 18 Ocak'ta başladığı Rusya'da şimdiye kadar 43 milyon kişinin aşılandığı belirtiliyor.

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