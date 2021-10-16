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Şehit Ömer Halisdemirin babası konuştu herkes ağladı giderken Allah içime doğurdu

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı

Elazığ’da düzenlenen Şühedanın Sesi Elazığ programında konuşan ve oğlunu anlatan şehit Ömer Halisdemir'in babası Hasan Hüseyin Halisdemir, hem ağladı hem ağlattı. 15 Temmuz'dan önce oğlunun bayram ziyaretine geldiğini hatırlatan Halisdemir, "Giderken Allah içime doğurdu dedim ki bu çocuk şehit olur. Bana 'baba bir gün bir şehadetlik getirteceğim' dedi" diye konuştu.

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Elazığ’da 15 Temmuz Milli İrade Ocakları tarafından ‘Şühedanın Sesi Elazığ’ programı düzenlendi. Bünyamin Eroğlu ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen program, Şehit Alp Taşdemir’in babası Hafız İbrahim Taşdemir’in Kur’an-ı Kerim tilaveti okuması ile başladı.

Ardından sinevizyon gösterimi destekli şehitlerin hayatını anlatan sunumlar gerçekleştirildi. Programa 15 Temmuz Milli İrade Ocakları Başkanı Bilal Uludağ, Elazığ STK Platformu Dönem Sözcüsü Ergün Aslan, 15 Temmuz Milli İrade Ocakları Malatya Şube Başkanı Serkan Aybar, Şehit Ömer Halis Demir’in babası Hasan Hüseyin Halisdemir ve diğer şehit yakınları katıldı.

15 Temmuz’da hain darbe girişimini önleyen kahraman şehit Astsubay Ömer Halisdemir’in babası Hasan Hüseyin Halisdemir, oğlunu anlatırken duygu dolu anlar yaşadı. Kendisi gibi salondakilerde göz yaşlarını tutamadı.

"Giderken Allah içime doğurdu dedim ki bu çocuk şehit olur"

2 kez Elazığ’a geldiğini ifade eden Hasan Hüseyin Halisdemir, “Bütün Güney Doğuyu gezdim. Buradan bütün Güney Doğulu hemşerilerime canı gönülden teşekkür ediyorum. Misafirperverler. Bizlere çok hürmetler ettiler. Konuşacağım çok şey varda, içim biraz buruk olduğu için sizi çok bekletmek istemiyorum. 15 Temmuz'dan önce yiğidim bayrama gelmişti. Bayramlaştıktan sonra çok içeri buruk görünüyordu. Uyku uyumuyordu. Bir gün dedim ki 'oğlum neden uyumuyorsun' oda, 'baba uykularım yok' dedi.

Oğlum bir sıkıntın mı var ailenle mi ilgili diye ordum hayır baba dedi. Giderken Allah içime doğurdu dedim ki bu çocuk şehit olur. Bana 'baba bir gün bir şehadetlik getirteceğim' dedi. 15 Temmuz gecesi Cuma günü Zekai Paşanın emri ile 'Ömer oğlum bu namus senin namusun, ben gelene kadar da bu binayı bekleyeceksin, hainler geliyor' demiş. Yiğidim de tamam komutanım diyor ve helalleşiyorlar. Zekai Paşanın konuşması, o gece Ömer’le 8 kez konuştum amca dedi. Ömer’e hainler geliyor, Semih Terzi'yi alnından vuracaksın demiş. Şükürler olun o haini vurmuş" dedi.

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