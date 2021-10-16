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Turgutlu Belediye Başkanının makam aracı şehit kardeşinin gelin arabası oldu

Turgutlu Belediye Başkanının makam aracı şehit kardeşinin gelin arabası oldu

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın'ın makam aracı, şehit Uzman Onbaşı Onur Karakaya'nın abisi Uğur Karakaya'nın düğününde gelin arabası olarak kullanıldı.

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Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde 2020 yılında şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Onur Karakaya'nın abisi Uğur Karakaya, düğün davetiyesini Belediye Başkanı Akın'a götürerek mutlu gününe davet etti.

Başkan Akın, genç çifte destek olmak için makam aracını gelin arabası olarak hazırlattı.

Akın'ın sağlık sorunları nedeniyle katılamadığı düğün töreninde şehit abisi Karakaya ile Selvihan Er hayatlarını birleştirdi.

Karakaya, düğün salonu önünde yaptığı açıklamada, "Sayın Başkanımıza çok teşekkür ediyorum, bir jest yaparak makam arabasını bize gelin arabası olarak tahsis etti. Allah razı olsun." dedi.

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