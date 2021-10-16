Kaçan teröristler itiraf etti TIR dolusu suikast silahı ve mühimmatlar ele geçirildi

TERÖRİSTLERİN itirafıyla PYD/YPG'ye verilen TIR'lar dolusu silahların bazıları Hakkari kırsalında ele geçirildi. Teröristlere ait "AT-4 Tanksavar Füzesi" ve suikast silahı olarak bilinen "Zagros Keskin Nişancı Silahı"nın da ele geçirilmesiyle bir çok kanlı eylemin önüne geçildiği ifade edildi.

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Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nce yürütülen ikna çalışmaları öğütten kaçışları hızlandırdı.

Yapılan bu çalışmalar sayesinde sadece bu yıl 161 terörist ikna yoluyla güvenlik güçlerine teslim oldu. Hakkari İl Jandarma Komutanlığı'nın ikna çalışmaları kapsamında bölgede faaliyet gösteren E.C. ve H.A.K. isimli teröristler, ailelerinin de sürece dahil edilmesiyle örgütten kaçarak teslim olmaları sağlandı. Yine Hakkari kırsalında faaliyet yürüten ve örgütteki baskılara dayanamayan M.Ç.'nin firar edeceği bilgisini alan jandarma ekipleri teröristi takip ederek yol kontrol noktasında kamyon kasasında saklandığı yerde kıskıvrak yakaladı.

Teröristler örgütü anlattı

Güvenlik güçlerince teslim olması sağlanan ve yakalanan teröristlerin, artık örgütün dağılma sürecine girdiğini, halkın bölgede örgütü istemediği, İHA ve SİHA'larında etkisiyle arazide ölüm korkusuyla hareket edemez hale geldikleri, örgüte artık kimsenin katılmak istemediği, örgüt üst yönetiminin kendi menfaatleri doğrultusunda hareket ettiği ve operasyonlar nedeniyle kırsalda barınmanın imkansız hale geldiği itiraflarında bulunduğu öğrenildi.

Çok sayıda silah mühimmat ve patlayıcı ele geçirildi

Teslim olan ve yakalanan teröristlerin vermiş olduğu bilgiler doğrultusunda, Hakkari İl Jandarma Komutanlığınca J-İHA/SİHA destekli Jandarma Özel Harekat ve komando birliklerinin katılımıyla bölgede başlatılan geniş çaplı operasyonlar neticesinde, terör örgütüne ait bugüne kadar deşifre edilmemiş 80'den fazla sığınak/mağara/yaşam alanı tespit edildi.

Suikast silahı Zagros Keskin Nişancı Tüfeği ve pek çok mühimmat

İcra edilen bu operasyonlarla ülke içerisinde ses getirecek eylemlerde kullanılmak üzere hazırlanmış çok sayıda patlayıcı düzeneği, zırh delici kabiliyeti bulunan AT-4 füzesi, uzaktan komuta ile patlayıcı taşıma ve istenildiği yerde bırakabilme özelliği bulunan Drone ve suikast silahı olarak kullanılan sözde Zagros Keskin Nişancı Tüfeği olmak üzere çok sayıda silah, mühimmat/patlayıcının yanı sıra örgüt mensuplarınca kış üslenmesinde kullanılacak yaşam malzemesi ele geçirildi.

Hakkari kırsalında ele geçirildi

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 26 Eylül 2021 tarihinden itibaren Hakkari kırsalında gerçekleştirilen 10 farklı operasyonda; jandarma birliklerine ve kritik noktalara havadan saldırı yapmak amacıyla terör örgütünün 'karanlık finans kaynakları' tarafından temin edilen, yüksek maddi değere sahip, üzerinde patlayıcı madde taşıma, uzaktan kumanda ile istenildiği yerde patlatılabilme özelliği bulunan, özel olarak dizayn edilmiş 1 adet drone ve drone'ye ait birçok malzeme ele geçirildi. Suriye'de yabancı ülkeler tarafından PYD/YPG'ye TIR'lar dolusu teslim edilen silahlar arasında bulunan, "AT-4 Tanksavar Füzesi "ile yurt içi, Irak Kuzeyi ve Suriye'de terör örgütünce operasyonlarda görevli personele yönelik uzaktan atış yapabilen ve az riskli eylem imkanı sağlayan, "Zagros Keskin Nişancı Silahı" ele geçirildiği kaydedildi. Özellikle güvenlik güçleri tarafından kullanılan tank, kirpi, kobra gibi zırhlı araçlara karşı etkili olan füzenin yakalanması ile birlikte ilerde yapılacak birçok kanlı eylemin önüne geçilmiş olduğu vurgulandı.

Pek çok eylem engellendi

Güvenlik kaynakları, teslim olan ve yakalanan teröristlerin yer göstermesiyle ele geçirilen silah, mühimmat ve patlayıcılarla birlikte metropol iller başta olmak üzere bir çok ilde güvenlik güçleri ve sivil vatandaşlara yönelik terör örgütünce planlanan kanlı eylemlerin önüne geçildiğini ifade etti.

Operasyonlarda çok sayıda silah/mühimmat ve yaşam malzemelerinin ele geçirilmesiyle, yurt içerisinde silah, mühimmat ve yaşam malzemesi bulmakta zorlanan terör örgütüne büyük darbe vurulduğu belirtildi. Güvenlik güçlerinin operasyonlarına terör örgütünü tam tasfiye etme inancıyla, tüm kararlılığıyla devam ettiği vurgulandı.