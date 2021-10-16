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Antalya'da gencin müzik sevdası kötü bitti! Hastanelik oldu

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Antalya'da gencin müzik sevdası kötü bitti! Hastanelik oldu

ANTALYA'da yolun karşısına geçmekte olan lise öğrencisi, otomobil çarpması sonucu yaralandı. Öğrencinin, kulaklıkla müzik dinleyerek yolun karşısındaki minibüse binmek için aniden yola fırladığı bildirildi.

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Kaza, Manavgat ilçesi Ulukapı Mahallesi Yenimahalle mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaya olarak yolun karşısına geçmekte olan Çağlayan Anadolu Lisesi 10. sınıf öğrencisi Mustafa Yılmaz’a Murat Besi’nin kullandığı 07 LBZ 35 plakalı otomobil çarptı.

Kazada hafif yaralanan ve 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Mustafa Yılmaz’ın yolun karşısında bekleyen minibüse binmek üzere yolun karşısına geçtiği, müzik dinlemek için kulağında kulaklık olması ve dalgın olması nedeniyle aniden yola çıktığı, otomobili görmediği belirtildi.


"Kulağında kulaklık vardı. Sanırım müzik diniyordu"
Öğrencinin önemli bir şeyi olmamasına sevindiğini belirten otomobil sürücüsü Murat Besi, “Otomobilimle Ulukapı istikametinden Manavgat istikametine gelirken, çocuk aniden yola çıktı. Kulağında kulaklık vardı. Sanırım müzik diniyordu. Allah’tan hızım fazla değildi” şeklinde konuştu.

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