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Şanlıurfa'da tahmin edip kazıyor yüzde 90'ı doğru! Herkes onu çağırıyor: Taleplere yetişemiyor

İhlas Haber Ajansı
Şanlıurfa'da tahmin edip kazıyor yüzde 90'ı doğru! Herkes onu çağırıyor: Taleplere yetişemiyor

ŞANLIURFA'da yaşayan bir kişi, 15 yıldır ağaçtan yaptığı çatal çubukla yer altı kaynaklarını buluyor.

Şanlıurfa'da tahmin edip kazıyor yüzde 90'ı doğru! Herkes onu çağırıyor: Taleplere yetişemiyor

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde çiftçilik yapan Koçali Ağırtaş, 15 yıldır ağaçtan yaptığı çatal çubukla, çevre köy, il ve ilçelerde yer altı su kaynaklarına ulaşıyor. 

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Şanlıurfa'da tahmin edip kazıyor yüzde 90'ı doğru! Herkes onu çağırıyor: Taleplere yetişemiyor

Bölgede 2 yıldır yaşanan kuraklık nedeniyle, taleplere yetişemeyen Ağırtaş, bazen gece yarılarına kadar su aradığını belirtti.

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Şanlıurfa'da tahmin edip kazıyor yüzde 90'ı doğru! Herkes onu çağırıyor: Taleplere yetişemiyor

Ağırtaş, elindeki çatal çubuğun ve vücudundaki hareketlilikle suyu bulduğunu söyledi.

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Şanlıurfa'da tahmin edip kazıyor yüzde 90'ı doğru! Herkes onu çağırıyor: Taleplere yetişemiyor

Ağırtaş kaynak suyun ne kadar derinlikte ve saniyede kaç litre olduğunu bile tahmin ettiğini ve tahminlerinin yüzde 90 doğru çıktığını söyledi.

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