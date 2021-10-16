Şanlıurfa'da tahmin edip kazıyor yüzde 90'ı doğru! Herkes onu çağırıyor: Taleplere yetişemiyor
ŞANLIURFA'da yaşayan bir kişi, 15 yıldır ağaçtan yaptığı çatal çubukla yer altı kaynaklarını buluyor.
Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde çiftçilik yapan Koçali Ağırtaş, 15 yıldır ağaçtan yaptığı çatal çubukla, çevre köy, il ve ilçelerde yer altı su kaynaklarına ulaşıyor.
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Bölgede 2 yıldır yaşanan kuraklık nedeniyle, taleplere yetişemeyen Ağırtaş, bazen gece yarılarına kadar su aradığını belirtti.
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Ağırtaş, elindeki çatal çubuğun ve vücudundaki hareketlilikle suyu bulduğunu söyledi.
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Ağırtaş kaynak suyun ne kadar derinlikte ve saniyede kaç litre olduğunu bile tahmin ettiğini ve tahminlerinin yüzde 90 doğru çıktığını söyledi.
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