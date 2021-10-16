Motorine bir zam daha gelecek iddiası tarihi de açıklandı

Motorine bugün itibariyle yapılan 41 kuruşluk zammın ardından pazartesi gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 23 kuruş daha zam yapılacağı iddia edildi.

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Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası'nın (PÜİS) açıklamasına göre pazartesi gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorine 23 kuruş zam gelmesi bekleniyor. Benzin grubunda ise fiyat değişikliği beklenmiyor.

Bugün itibariyle motorine 41 kuruş, benzine 14 kuruş pompaya yansıyacak şekilde zam gelmişti.