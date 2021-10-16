Merkel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a veda ziyareti! Başkanlık diyaloğu güldürdü

Almanya Başbakanı Merkel veda ziyareti kapsamında Türkiye'ye geldi. Merkel ve Cumhurbaşkanı Erdoğan 1.5 saat süren bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmelerin ardından ikili basın toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda kahkaha attıran anlar yaşandı.

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Almanya Şansölyesi Angela Merkel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la görüşmek üzere Huber Köşkü'ne geldi. İkili görüşmenin ardından balkona çıkarak boğazı seyreden iki lider, ardından yemeğe geçti. İki lider görüşmenin ardından basın toplantısı gerçekleştirdi.

Basın toplantısında ikili arasındaki başkanlık diyaloğu güldüren anlar yaşattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Merkel sonrası koalisyon hükümetleriyle yaşanabilecek sıkıntılara dair endişelerini aktardı. Erdoğan başkanlık sisteminden övgüyle söz ederken Merkel "Koalisyonlar yapımıza uygundur. Biz başkanlık sistemi uygulamak istemiyoruz." derken Erdoğan araya girerek "Zaman zaman şikayetlerinizi bana aktardınız" dedi.

Bunun üzerine Merkel gülerek kabul edip "Doğrudur, hayat böyle... Fakat buna rağmen güzel" dedi. Erdoğan "Benim torun dede diyor ne yapacaksın hayat böyle." diyerek yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

*Suriye kaynaklı göçün engellenmesinden yardımların ulaştırılmasına kadar Sayın Merkel sorumluluk almaktan hiç çekinmedi. Her zaman çözüm odaklı oldu.

*Türkiye olarak tam üyelik yolunda önümüze çıkan zorluğa rağmen sayın Merkel'in bu süreçteki müspet katkılarını her zaman takdirle hatırlayacağız. Bugünkü görüşmemizde ikili ilişkilerimiz başta olmak üzere meseleleri ele aldık.

*Almanya'nın kalkınmasına önemli katkılar yapan Türk toplumunun emeklerini takdir ediyoruz. Sayın Merkel'in görev süresi boyunca Türk toplumuyla yakın temaslarından mutluluk duyuyoruz.

*Sayın Şansölye'nin bundan sonra da Türk-Alman dostluğuna önemli katkılar sağlayacağına eminim.

Merkel'in konuşmasından öne çıkanlar

*Bu karşılama için teşekkür ediyorum Çok özel bir bina Huber Köşkü. Bir Alman işadamına ait.

*Türkiye'de iyi ilişkiler için çabaladık görüş ayrılıklarına rağmen. Sayın cumhurbaşkanının söylediği gibi 60'ıncı yıl dönümü işgücü anlaşmasının. Burada artık doktor, bilim adamı, akademisyen olarak çalışan anne ve babası ilk göçmenler olan insanlar ne kadar örnek teşkil eden kariyerleri olduğunu gördük. Bunlardan iki örnek de Özlem Türeci ile Uğur Şahin.

*Bu vesileyle Türkiye'de tutuklu bulunan ya da yurt dışına çıkış yasağı bulunan Alman vatandaşlarına insan haklarına da değindik.

*Türkiye ile AB arasındaki ilişkilere de değindik. Yasa dışı göç önemli bir sorun. Avrupa'nın bu konuda desteğinin devam edeceğini söyledim. İnsan kaçakçılarına mücadele konusunda iş birliğimiz sürüyor. Bu kış Afganistan'da felaketler yaşanmaması için çabalamalıyız.

Soru cevaplar

Ortak yoldan bahsettiniz son 16 yıldan. İNsan hakları ve tutuklu Alman vatandaşlarına değinmek istiyorum. Siz de bu konuya değindiniz Şansölye. Bu konuda ilerleme olup olmadığı konusunda fikriniz var mı? Bu hafta siyasi bir nedenle 3 yıl hapis cezası aldı bir Alman vatandaşı.

Merkel: Evet siz de bazı vakaları biliyorsunuz. Tabii bazı başarılar da oldu görüşmelerimizde. Bazı sorunları çözdük. Yeni vakalar da eklendi. Boşuna görüşmediğimizi düşünüyorum.

Erdoğan: Şunu hiçbir zaman kenara koyamayız. Her ülkede yargı bağımsızdır. Benim yargının vereceği karara müdahale etmem mümkün değildir. Yeter ki yargının adil olduğuna inanmış olalım.

Her iki kişiye de sormak isterim. Mülteci anlaşması konusunda ne konuştunuz?

Merkel: Bu AB ile Türkiye arasında anlaşma. ALmanya himayeci olarak çalışıyordu. İnsan kaçakçılığını engellemek istiyoruz. AB'nin Türkiye'yi desteklemesi bir gereklilik. Yunanistan'a yasa dışı gidenler konusunda çözüme kavuşamadık.

Erdoğan: Malumunuz Türkiye bu işin adeta misafirhanesi durumunda. 5 milyon Suriye'den var, Irak'tan var, Afganistan'dan var. Bizim ötelememiz Yunanistan'ın yaptığı gibi mümkün değil, yapamayız. Bu ev sahipliğimiz devam edecektir. Göçleri bugüne kadar uyguladığımız gibi kabulleniyoruz. Briket evler yaparak çadırlarda falan değil briket evlerde ağırlamayı telakki ettik.

Gündem dışı soru sormak istiyorum. Siz 16 yıldır iktidardasınız, cumhurbaşkanı da 19 yıldır iktidarda. Kendisini nasıl değerlendirirsiniz? Sizin için de sormak isterim (Gülüşmeler)

Merkel: Biz burada okuldaki gibi birbirimize not vermek için bulunmuyoruz. Biz işbirliğimize önem atfettik. Türkiye de çok şey gelişti bunu görüyoruz. Son defa Ankara'ya geldiğimizde ne kadar önemli bir idari yapı olduğunu ekonomik sorunlara rağmen standartların yükseldiğini görebiliyoruz. Türkiye NATO müttefiği olarak bizim için önemli bir partner. Ben insan hakları konusunda bireysel özgürlükler konusunda eleştirilerim oldu. Tabii ki çözüm aradık. Her zaman ortak çıkarlarımız var. İki ülke arasındaki ilişkilerin olumlu ve sıkıntılı durumlarıyla birlikte bir sonraki hükümet de görecektir.

Erdoğan: Tabii 16 yıl kısa bir süre değil. Benim de 19 yılım var. Ve bu süre içerisinde bir çok dünya lideriyle çalıştık. Sayın Şansölye Almanya'nın idaresinde başarılı bir sürece imza attı. Bundan sonraki süreçte koalisyon olmamış olsaydı ilişkiler başka bir sürece oluşabilirdi. Koalisyon hükümetleri çalışmayı zorlaştırıyor. Bizde de koalisyon hükümetleri başarısız olmuştur. Biz başkanlık sistemiyle koalisyonlardan kurtulduk. Temennimiz odur ki yeni yönetimle başarılı süreci inşallah devam ederiz. Almanya'da Türk potansiyeli var.

Merkel: Alman hükümetlerin özelliği budur, koalisyonlar yapımıza uygundur. Biz başkanlık sistemi uygulamak istemiyoruz.

Erdoğan: Zaman zaman şikayetlerinizi bana aktardınız

(Gülüşmeler)

Merkel: Doğrudur, hayat böyle... Fakat buna rağmen güzel

Erdoğan: Benim torun dede diyor ne yapacaksın hayat böyle.

Sayın Şansölye Almanya'da İslam karşıtlığı endişe verici. Sizden sonraki hükümete nasıl bir tavsiye vereceksiniz? Köln belediyesinde ezan okunma kararı var.

Merkel: Biz başka dinlere karşı düşmanlık ırkçılık çok kararlı bir tutum sergiliyoruz. Başından önünü kesmek istiyoruz. İslam düşmanlığı olsun Yahudi düşmanlığı olsun ırkçılık konusunda üzücü durumlar yaşadık.

Türkiye ve Almanya bayrağının yanında duran iki lider, burada bekleyen yerli ve yabancı çok sayıda gazeteciyi selamladı.

İki lider arasında Yaklaşık 1.5 saat süren görüşme sonrası yemek yedi.

Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel'e Ortaköy'ün resmedildiği tablo hediye etti.