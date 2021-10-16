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Kocaeli'de aşı pişmanlığı! 'Büyük bir hata yaptım' deyip seslendi: 1,5 aydır...

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Kocaeli'de aşı pişmanlığı! 'Büyük bir hata yaptım' deyip seslendi: 1,5 aydır...

KOCAELİ'de hamile olduğu için aşı olmayı reddeden Nurcan Türtük korona virüse yakalandı. Erken doğum yapan ve bebeği küvöze konulan genç kadının, 1 aydır yoğun bakımda tedavisi sürüyor. "Aşı olmadığım için pişmanım" diyen Türtük, hasta yatağından durumunu anlatarak, "aşınızı olsun" çağrısında bulundu.

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Kocaeli'de yaşayan 27 yaşındaki Nurcan Türtük, geçtiğimiz ay korona virüse yakalandı. Çeşitli sebeplerden dolayı aşı olmayı reddeden ve hastalığı ağır geçiren Türtük, erken doğum yaptı. Bebeği küvözde tedavi altına alınan genç kadının, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yatışı verildi. Ciğerlerine tüp takılan Nurcan Türtük'ün 1 aydır yoğun bakımda tedavisi sürüyor. Nurcan Türtük'ün eşinin de korona virüse yakalandığı, 2 doz aşısının da tam olduğu için herhangi bir sağlık sorunu yaşamadığı öğrenildi.

Hamileliği sebebiyle aşı olmadığını söyleyen Türtük, "Çok zorlu bir süreçten geçtim. 1 aya yakındır hastanedeyim. Yoğun bakıma alındım, entübe edildim. Benim için çok zorlu bir süreçti. Korona virüsün bana verdiği hasar hala bitmiş değil. Ciğerime tüp takılı. Tedavim devam ediyor, ne zaman bitecek bilmiyorum. Aşı olmadığım için çok pişmanım. Büyük bir hata yaptım, keşke olsaydım. Olsaydım bugünleri hiç yaşamayacaktım. Eşim de Covid oldu. O aşısını olduğu için 2-3 günde atlattı." dedi.

"Çok zorlu bir süreçti"
Sözlerini sürdüren Türtük "Çok şükür hiçbir sıkıntısı yok. Aşısını olmuştu ama ben aşı olmadığım için 1 buçuk aydır bunu yaşıyorum. Buradan herkese sesleniyorum. Aşınızı olun. Özellikle hamile kadınlar. Benim yaşadıklarım çok zorlu bir süreçti. Allah kimseye yaşatmasın. Ölümden döndüm, bildiğiniz ölümden döndüm. Yoğun bakım sürecim çok zorlu geçti. Tedavim hala devam edecek. Aşınızı olun" ifadelerini kullandı.

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