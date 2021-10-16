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Norveç'te oklu saldırıda ölenlerin kimlikleri belli oldu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Norveç'te oklu saldırıda ölenlerin kimlikleri belli oldu

Norveç'in Kongsberg kasabasında, 3 gün önce bir marketin yakınında düzenlenen oklu saldırıda ölen 5 kişinin kimlikleri belli oldu.

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Polis Müfettişi Per Thomas Omholt, basın toplantısında, 37 yaşındaki Espen Andersen Brathen'ın öldürdüğü 5 kişinin ismini açıkladı.

Omholt, kurbanların 52 yaşındaki Andrea Meyer, 56 yaşındaki Hanne Merethe Englund, 75 yaşındaki Gunnar Erling Sauve, 75 yaşındaki Liv Berit Borge ve 78 yaşındaki Gun Marith olduğunu bildirdi.

Saldırının dini nedenlerle yapıldığı sanılmıyor

Omholt, "Saldırganın İslam'ı seçtiği bize söylendi. Elimizdeki önemli bilgilere göre, saldırganın İslam'a geçmesi ciddi değil. İslam'ın kurallarını takip etmediği ve uygulamadığı için böyle bir sonuca vardık. Bundan dolayı da saldırganın din için bu saldırıyı yaptığı üzerinde durmuyoruz." dedi.

Saldırganın psikolojik sorunlarından dolayı bu eylemi yaptığı yönünde soruşturmanın devam ettiğini belirten Omholt, saldırganın bir psikiyatride tedavi altına alındığını söyledi.

Saldırgan 13 Ekim'de yerel saatle 18.13'te Kongsberg kasabasında bir marketin yakınında bulunanlara oklu saldırı düzenlemiş, 5 kişiyi öldürmüş ve 3 kişiyi yaralamıştı. Olaydan yarım saat sonra polis tarafından yakalanan saldırgan tutuklanmıştı.

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