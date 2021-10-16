Gönül Dağı nerede çekiliyor hangi köyde? Gedelli Köyü nerede?

Her cumartesi TRT'de 20:00'de ekrana gelen Gönül Dağı dizisinin çekim yeri merak edilmektedir. Dizideki genç oyuncular izleyici kendisine çekmiştir ve Gönül Dağı her hafta ilgiyle takip edilir hale gelmiştir. Gönül Dağı çekim yerleri ilgiyle merak edilmektedir. Dizideki yeşillik, bozkır alanlar izleyicinin merakını çekmiştir. Peki ama Gönül Dağı nerede çekilmektedir?

Abone ol

TRT'in sımsıcak bozkır hikayesini anlatan dizisi Gönüldağı her cumartesi günü ekrana geliyor. Bozkırda bir Anadolu masalı olan ve 3 kuzenin hikayesini anlatan Gönüldağı dizisinin hikayesi kadar oyuncuları da ilgiyle takip ediliyor. Peki Gönüldağı nerede çekiliyor, Gedelli nerede hangi ilimizde?

Gönül Dağı dizisi, bozkırın ortasında yer alan şirin bir kasabada yaşayan sıcakkanlı, sevecen Anadolu insanının öyküsünü anlatmaktadır. Berk Atan ve Gülsüm Ali İlhan'ın başrollerinde yer aldığı iddialı yapım, Mustafa Çiftçi'nin hikayelerinden senaryolaştırıldı. Peki ama Gönül Dağı dizisi nerede çekilmektedir?

Gönül Dağı dizisi nerede çekiliyor?

Gönül Dağı dizisinin çekim yeri Türkiye'nin farklı illerinde gerçekleşmektedir. Gönül Dağı dizisi Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde çekilmektedir. Dizide görünen Gedelli köyü, günümüzde Niğde ilinin Ulukışla ilçesine bağlıdır. Senaryoda geçen Gedelli köyü, aslında dizinin çekimlerinin yapıldığı Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinin kırsal bölgesidir.