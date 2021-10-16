Mustafa Üstündağ evli mi ilk eşi kimdir? Mustafa Üstündağ sevgilisi kimdir?

Sevilen ve başarılı oyuncu Mustafa Üstündağ bu akşam Kanal D'deki Şarkılar Bizi Söyler programına konuk oluyor. Türk tiyatro oyuncusu Mustafa Üstündağ aslen Mersin doğumlu ve 44 yaşında. Eşi ile 2020 yılında boşanan Mustafa Üstündağ'ın bir çocuğu var.

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Dizi ve filmlerin sevilen oyuncusu Mustafa Üstündağ bu akşam eğlence ve müzik programı Şarkılar Bizi Söyler'e konuk olacak. Özel hayatı ile de merak edilen Mustafa Üstündağ aslen Mersinli ve 44 yaşında. 2010 yılında Ecem Özkaya ile evlenen Mustafa Üstündağ 2019 yılında eşinden ayrıldı ve Ahmet Kaan adında bir oğlu var. Daha sonra Seda Torunlar ile sevgili olan oyuncunun bu ilişkisi uzun sürmedi ve ayrıldılar.

11 Şubat 1977 doğumlu olan Mustafa Üstündağ aslen Mersinli. Beş yaşındayken ablasını kaybeden Mustafa Üstündağ, Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümü'nde tiyatro eğitimi aldı. Kocaeli Bölge Tiyatrosu, Kartal Sanat İşliği ve MSM Oyuncuları sahnelerinde rol alan Mustafa Üstündağ, Türkiye çapında şöhrete Kurtlar Vadisi dizisindeki Muro rolüyle kavuştu. 2017 yılında konuk oyuncu olarak Çukur dizisinde Kahraman Koçovalı karakterini oynadı. 2018-2020 yılları arasında da Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Boran Kayalı karakterini canlandırmıştır.

Eşi ve çocukları kimdir?

Mustafa Üstündağ, 2010 yılında Ecem Özkaya ile evlendi. Eşi ile olan evliliği 10 yıl sonra 2020 yılında boşanmayla noktalandı. Mustafa Üstündağ'ın bu evlilikten 2013 yılında dünyaya gelen Ahmet Kaan isminde bir oğlu var.

Mustafa Üstündağ'ın sevgilisi: Mustafa Üstündağ oyuncu eşi Ecem Özkaya'dan boşandıktan sonra yeni aşka yelken açmıştı. Ünlü Oyuncu Instagram hesabından yaptığı paylaşımla yeni sevgili Seda Torunlar ile birlikte olduğunu duyurmuştu. Fakat bu ilişkileri uzun sürmedi çift ayrıldı.