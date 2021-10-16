Ankaralı Ayşe Dinçer aslen nereli kiminle evli eşi Emre Ergen kimdir?

Müzik dünyasında Ankaralı Ayşe olarak bilinen Ayşe Dinçer aslen Mersinli. 1977 yılında Mersin'de doğan Ankaralı Ayşe, liseler arası ses yarışmasında 1. oldu ve müziğe başladı. Emre Ergen ile evli olan Ayşe Dinçer'in konser işlerini de eşi Emre Ergen yapmaktadır.

Abone ol

Sevilen şarkıcılardan biri olan Ankaralı Ayşe Dinçer, bilinenin aksine Ankaralı değil. Aslen Mersinli olan Ayşe Dinçer Emre Ergen ile evli. 1977 yılında doğan Ayşe Dinçer lise yıllarından beri müzikle ilgileniyor.

Ayşe Dinçer kimdir: 1977 yılında dünyaya gelen sanatçı Ayşe Dinçer, müzik severler tarafından Ankaralı Ayşe olarak tanınmaktadır. Başarılı sanatçı bir röportaj’da aslen Mersin‘li olduğunu, ancak Ankara’da doyduğunu belirtmiştir. Artık Ankara’lıyım diyerek bu konuya açıklık getirmiştir. Aylin Dinçer‘de kendisi gibi sanat dünyasının sevilen seslerinden birisidir.

Mersin Gazi Lisesinde eğitim görürken, Liseler arası ses yarışmasında 1. olmuştur. Çocukluk dönemi yokluk içinde geçmiş, o dönemlerde Mersin’de düğünlerde sahne almış para kazanmış ve aile geçimine katkı sağlamıştır.

En büyük hayallerinden birisi Belkıs Akkale ile tanışmaktı. 1996 senesinde ise Akkale’nin de jüri olarak yer aldığı, TRT Türk Halk Müziği yarışmasına katılmış yarışmada Akdeniz bölge 1. si ve Türkiye 2.si olarak hayalini gerçekleştirmiştir.

2002 yılında Mersin’den Ankara’ya yerleşmiş, 6 yıl Ankara’da yaşamış, Koçum Benim isimli albüm ile birlikte İstanbul serüveni başlamıştır. 2008 yılından itibaren, Türkiye dışında, Amerika, Avpura ve Avustralya gibi dünyanın bir çok ülkesinde sayısız konserlere imzasını atmıştır. Halen bu konserlerini sürdürmektedir.

15 seneden fazladır sanat dünyasında profesyonel olarak müzik kariyerini sürdürmektedir. Kaşlarını Eğdirirsin, Erik Dalı ve Şemsettin isimli albümleri müzik severler ile buluşturmuştur.

Müzik dünyasında özellikle seslendirdiği Koçum Benim isimli şarkı ile büyük beğeni kazanmıştır. Çocukları çok sevmektedir. Ayrıca çocuk esirgeme kurumunda gönüllü annelik yapmaktadır ve çocuklarla oldukça ilgilenmekte ve onlarla vakit geçirmektedir.

Dinlemeyi sevdiği kişileri ruhuna hitap ettiği şekilde değerlendirdiğini ancak özellikle Belkıs Akkale’yi dinlemekten büyük keyif aldığı belirtmiştir. Flash Tv ekranlarında Gönüllerin Ayşesi adlı programın yanı sıra Vatan Tv ekranlarında da uzun süre program hazırlamış ve sunmuştur.

Ayşe Dinçer evli mi? Sosyal medya hesapları üzerinden resimlerini sıkça paylaşmaktadır. Konser organizasyon işi ile ilgilenen iş adamı Emre Ergen ile evlidir.

En son Antalya, Ormana Köyü’nde yarım asırdan fazladır düzenlenen, 51. Ormana Üzüm Festivali’ne katılmıştır. Sahneye ise Deve ile giden ünlü sanatçı festivalde renkli görüntülerin meydana gelmesine neden olmuştur. Bu görüntülerin ardından festivale katılanların coşkusuna coşku katmış ilk şarkısını devenin üstünde söylemiştir. Festivale katılanlara ise bol müzik ziyafeti sunarak eğlenceli bir konser vermiştir.

Ayşe Dinçer’in bugüne kadar çıkardığı albümler ise. 1999 Gözlerin Aydın, 2008 Koçum Benim, 2010 Bu Fasülye 7.5 Lira, 2011 Bay Bay Canım, 2012 Nakış Nakış, 2013 Gönüllerin Ayşesi, 2014 Aşkımız Olay Olacak, 2015 Bunun Adı Aşk ve 2017 Oh Sana.

2018 yılında seslendirdiği Kekliği Düz Ovada Avlarlar isimli şarkısının klibinde eşi ile birlikte yer almıştır.

Kekliği Düz Ovada Avlarlar – Ayşe Dinçer (Official Video)