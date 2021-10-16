Numan Kurtulmuş: Anketlerde AK Parti açık ara birinci partidir

Ordu'da partililerle buluşan AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Bugün bütün kamuoyu anketlerinde AK Parti açık ara birinci partidir ve tüm yaş gruplarında birinci partidir." dedi.

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AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Ordu'da bir otelde düzenlenen AK Parti Yerel Yönetimler Bölge Toplantısı'nda partililerle bir araya geldi.

"Anketlerde, Ak Parti açık ara birinci"

Burada yaptığı konuşmasında kamuoyu anketlerine değinen Kurtulmuş, AK Parti'nin açık ara birinci parti olduğunu söyledi:

"Bugün bütün kamuoyu anketlerinde AK Parti açık ara birinci partidir ve bütün yaş gruplarında birinci partidir. Bu başarılarımızın arkasında siyasi tecrübelerimiz var. Bu başarının arkasında gerçekten fedakarca çalışmanın yeri var."

"İnşallah yolumuza devam edeceğiz"

Şimdi önlerinde çok daha önemli bir sınav olduğuna değinen Kurtulmuş, "Gönle girmek zordur ama gönüllerden düşmemek çok çok daha zordur. Önümüzdeki 2023 ve 2024'ün bizim açımızdan siyasal ahlak bakımından belirleyici olan kısmı burasıdır. Gönüllerden düşmemektir. Bu fedakarlık ister, daha çok çalışmak ister, daha çok emek ister. İnşallah yolumuza devam edeceğiz. Allah'ın izniyle 2023'ü kazasız belasız atlatarak 2024'de aldığımız oyun daha fazlasını alarak yolumuza devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

"Türkiye, Suriye'yi kendi güvenliğinin bir parçası olarak görmektedir"

Öte yandan, "Bugünlerde yeniden Suriye'de Türkiye aleyhine faaliyetler fışkırtılıyor." diyen Kurtulmuş, sözlerine şöyle devam etti:

"Türkiye'nin Suriye denkleminin dışına atılarak Suriye'de görmüş olduğu, kendisine karşı eylem içerisinde olanları önleme ve Suriye'nin birlik, bütünlüğünü sağlama fonksiyonunu icra edemez hale gelmesini istiyorlar. Kim hangi taşeron örgütü kullanırsa kullansın Türkiye, Suriye'yi kendi güvenliğinin bir parçası olarak görmektedir. Bizim derdimiz Suriye'yi kimin yöneteceği değil, bizim derdimiz Suriye'nin petrollerine kimin konacağı da değildir. Bizim derdimiz kardeş Suriye halkının Türkü ile, Kürt'ü ile, Arap'ı ile, Müslüman'ı ile, Sünni'siyle bir arada bütün bir şekilde yaşamasıdır."

"Kimse şu soruyu sormuyor: Amerika'nın Afganistan'da ne işi vardı?"

Kurtulmuş, Afganistan'dan Amerika'nın çekildiğini anımsatarak "Kimse şu soruyu sormuyor, Amerika'nın Afganistan'da ne işi vardı? Şimdi ağlıyorlar. Afganistan'da 75 milyar dolarlık silah ve mühimmat Taliban'ın eline geçti. Şu soruyu niye sormuyorsunuz peki, bu 75 milyar doları Afganistan'ın sağlık hizmetleri ve eğitim hizmetleri için harcasaydınız bugün Afganistan'da eğitim ve sağlık meselesi çözülürdü. Onların Afgan halkının eğitimli olması, sağlıklı olması gibi bir derdi yoktur. Onların derdi Afganistan'ın imkanlarına, kaynaklarına nasıl çökecekleridir." ifadelerini kullandı.

"Afgan halkının tamamı bizim kardeşimizdir"

Orada oynanan oyunu bildikleri için dün Afganistan'dan Taliban heyetinin Türkiye'ye geldiğini anımsatan Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Her vesile ile Taliban'a da Türkiye olarak nasihatlerimizi söylüyoruz. Diyoruz ki bütün toplumsal kesimlerin temsil edildiği, işin içerisinde olduğu kapsayıcı bir yönetim tarzını ortaya koyun. İnsanlara ayrımcılık yapmayın. Kadınlara karşı bir ayrımcılık içerisinde olmayın. Eğitim meselesini önemseyin. Bütün bunları dost bir millet olarak gördüğümüz Afgan halkının gelişmesi ve kalkınması için söylüyoruz. Çünkü bizim Afganistan'ı kimin yöneteceğiyle bir kaygımız yoktur. Afgan halkının tamamı bizim kardeşimizdir, bizim dostumuzdur."