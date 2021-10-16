Türkiye 16 Ekim 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu

TÜRKİYE'de son 24 saatte 357 bin 167 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 28 bin 537 kişinin testi pozitif çıktı, 212 kişi hayatını kaybetti. Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplam 113 milyon 862 bin 236'ya yükseldi.

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Sağlık Bakanlığı, 'Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 16 Ekim 2021 Cumartesi günü verilerine göre Türkiye'de son 24 saatte 357 bin 167 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 28 bin 537 kişinin testi pozitif çıktı, 212 kişi hayatını kaybetti, iyileşen sayısı ise 25 bin 611 oldu.

"Üniversiteliler arasında aşı oranı çok düşük"

Bakan Koca da sosyal medya hesabından vaka tablosuyla ilgili paylaşımda bulundu. Bakan Koca, "Yeni vakalar içinde gençlerin oranı artış gösteriyor. Umulanın aksine, üniversite öğrencilerimiz arasında aşılanma oranı düşük. Sağlıklı bir eğitim ortamı için gençlerimiz aşılarını aksatmadan yaptırmalı. Toplum, bütün gençlerinin aşı olarak mücadeleye katılmalarını bekliyor." dedi.

2. doz aşılama oranı yüzde 76,09 oldu

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama oranı ortalama yüzde 88,34 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 76,09 olurken 1., 2. ve 3. doz aşısını yaptıran vatandaş sayısı toplamda 113 milyon 862 bin 236'ya yükseldi.

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