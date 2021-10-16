PKK'da çözülme sürüyor: 4 terörist daha teslim oldu

Terör örgütü PKK’da çözülme devam ediyor, 4 örgüt mensubu daha ikna yoluyla teslim oldu.Abone ol
İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK terör örgütünden kaçan 4 terör örgütü mensubu daha bugün güvenlik güçlerine teslim oldu.
Teslim olan örgüt mensuplarının 2013 ve 2015 yılları arasında terör örgütüne katıldıkları, Irak'ta faaliyet yürüttükleri tespit edildi.
Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda; 2021 yılında teslim olan örgüt mensubu sayısı 166'ya yükseldi.