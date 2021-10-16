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PKK'da çözülme sürüyor: 4 terörist daha teslim oldu

PKK'da çözülme sürüyor: 4 terörist daha teslim oldu

Terör örgütü PKK’da çözülme devam ediyor, 4 örgüt mensubu daha ikna yoluyla teslim oldu.

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İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK terör örgütünden kaçan 4 terör örgütü mensubu daha bugün güvenlik güçlerine teslim oldu.

Teslim olan örgüt mensuplarının 2013 ve 2015 yılları arasında terör örgütüne katıldıkları, Irak'ta faaliyet yürüttükleri tespit edildi. 

Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda; 2021 yılında  teslim olan  örgüt mensubu sayısı 166'ya yükseldi.

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