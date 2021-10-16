Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarına AK Parti’den peş peşe tepki

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun Twitter’dan yaptığı paylaşıma AK Parti’den peş peşe tepkiler geldi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda bürokratlara seslenerek, “Emir almıştım’ diyerek bu kirli işlerden sıyrılamazsınız. Size kanun dışı her ne yaptırılıyorsa, pazartesi itibarıyla durun." ifadelerini kullanmıştı.

Ömer Çelik: Açıkça devlet memurlarını tehdit ediyor

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına AK Parti'den art arda tepki geldi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Sn Kılıçdaroğlu, son açıklamalarıyla açıkça devlet memurlarını tehdit ediyor. Böylece hukuk dışı bir düzen arayışında olduğunu ifade ediyor. Kendi partisi adına konuşarak, devlet görevlilerine emir vermeye kalkması hukuksuzluktur.

Herhangi bir hukuki delile dayanmaksızın meşru hükümetin kanun dışı emirler verdiğini iddia etmek, bürokrasiyi seçilmiş hükümete karşı çıkmaya çağırmak vesayet siyasetidir. Bunun ülkemizdeki adı Yassıada zihniyetidir. Kendisini devletin sahibi zanneden bu zihniyeti tanıyoruz."

Ak Partili Ünal: Şerefli bürokratlardan elini çek

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:

"Bu çağrıyı 15 Temmuz'dan önce yapsaydın karşılık bulabilirdi, çünkü ortaklarınızın bürokraside amirlerinden değil abilerinden emir alan paralel mahrem yapılanması çağrına cevap verebilirdi. Artık yoklar. Dostlarına da güvenme, onlara güvenenlerin akıbetini Afganistan’da gördük.

"Bak bayım bu tür sufle tehditleri 11 yıldır yapıyorsun. Ateşle oynuyorsun şunu unutma biz tiyatro diye itibarsızlaştırmaya çalıştığın 15 Temmuz cehenneminden çıktık. Kimi tehdit ettiğine dikkat et. Türkiye Cumhuriyeti Devletinin şerefli bürokratlarından elini çek."

Ak partili Dağ: Pkk'ya, Fetö'ye bu tehdit dilini kullanabilir mi?

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "Kemal Bey'in maşallah yine cesareti yerinde. Bu sefer de Türkiye Cumhuriyeti’nin memur ve bürokratlarını tehdit etmiş. Ama nedense bu cesaretin binde birini FETÖ’ye, PKK’ya karşı göremedik. Bir gün mutfağından PKK’ya ve FETÖ’ye bu tehdit dilini kullanabilir mi? Var mı o cesareti?" ifadelerini kullandı.

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu da sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Paralel bir devlet yapılanması ağzıyla konuşuyor. Tıpkı PKK'nın ve FETÖ'nün ağzıyla konuşuyor. Biden'ın kendisine vermiş olduğu görevi ifa etmek için konuşuyor. 15 Temmuz'da bu millet, sizin 'dostlarınıza' geçit vermedi, yine vermeyecek."

Süleyman Soylu: "Milletimiz senin 'ne' olduğunu çok iyi biliyor"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Beceriksizliğini ve yetersizliğini sarhoş narasıyla kapatmaya çalışan Kılıçdaroğlu, "Heyyt!" demiş. Çok korktuk(!) Hesabı yol arkadaşların PKK’nın siyasi taşeronuna mı yoksa FETÖ'ye mi sordurursun. Milletimiz senin "NE" olduğunu, çok iyi biliyor Kılıçdaroğlu..." ifadelerini kullandı.