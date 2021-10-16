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Yeni Malatyaspor maçında Mario Balotelli'den olay hareket

Yeni Malatyaspor maçında Mario Balotelli'den olay hareket

Süper Lig'in 9. haftasında Adana Demirspor, sahasında Yeni Malatya'yla karşılaştı. Mücadelenin ilk yarısına ise Balotelli'nin yatığı hareket damga vurdu. İtalyan golcü, Malatya savunmacısı Sadık Çiftpınar'ı saçından çekerek yere düşürdü

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Adana Demirspor'un yıldızı Balotelli'nin Sadık Çiftpınar'a yaptığı hareket Yeni Malatya maçına damga vurdu.

Fırat Aydınus oyunu devam ettirdi
Adana Demirspor'un golcüsü Mario Balotelli, mücadelenin 7. dakikasında Yeni Malatyaspor'un savunmacısı Sadık Çiftpınar'ın saçını çekerek yere düşürdü. Bu pozisyonun ardından VAR ile görüşme gerçekleştiren Fırat Aydınus, oyunun devam etmesine karar verdi.

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