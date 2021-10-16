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Bakan Koca uyardı: Koronavirüse benzeyen enfeksiyonlarda ciddi artış var

Bakan Koca uyardı: Koronavirüse benzeyen enfeksiyonlarda ciddi artış var

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, gribal enfeksiyonların arttığını belirtti. Bakan Koca açıklamasında, "Belirtileri Covid-19'a benzeyen enfeksiyonlarda ciddi artış var" dedi.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından gribal enfeksiyonlara yönelik vakaların arttığını belirtti.

"Her iki riske karşı tedbirlere uyalım"
Bakan Koca yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Covid-19 tedbirleri, geçtiğimiz yıl, gribal enfeksiyonları çok büyük oranda azaltmıştı. Belirtileri Covid-19'a benzeyen bu enfeksiyonlarda, mevsim şartları, maske ve mesafe tedbirlerindeki ihmaller sebebiyle ciddi artış var. Her iki riske karşı lütfen tedbirlere uymaya çalışın."

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