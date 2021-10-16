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11 yıl kaçtıktan sonra yakalandı! "Özgüvenimle çalıştım, bu sahtelik değil"

11 yıl kaçtıktan sonra yakalandı! "Özgüvenimle çalıştım, bu sahtelik değil"

Amasya'da 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan hakkında 18 yıl hapis cezası bulunan ve 11 yıldır firari olan Mehmet Çetindağ (48), evinde yakalandı.

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Merkeze bağlı Yağçıabdal köyünde yaşayan evli ve 5 çocuk babası Mehmet Çetindağ, 2010 yılında sulama suyu meselesi yüzünden komşusuyla tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Çetindağ, komşusunu av tüfeğiyle yaraladı.

Olayın ardından gözaltına alınan Çetindağ, 6 ay tutuklu kaldıktan sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Devam eden duruşmalarda, yaraladığı komşusunun şikayeti üzerine Çetindağ hakkında 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 18 yıl hapis cezası verildi.

Cezanın ardından kayıplara karışan Çetindağ, hakkında yakalama kararı çıkartıldı. 11 yıldır firari olan Çetindağ’ın, Ankara, Yozgat ve Sivas’ta sahte isimle çobanlık yaptığı öğrenildi. Çetindağ’ın 11 yıl sonra köyüne döndüğü yönünde ihbar alan jandarma ekipleri harekete geçti. Yapılan operasyonda Çetindağ, evinde yakalandı.

"Özgüvenimle ve kişiliğimle çalıştım, bu sahtelik değil"
Amasya İl Jandarma Komutanlığı’ndaki sorgusunun ardından adliyeye götürülen Çetindağ, “Kavgacı bir insan değilim, barışçılım. Barışçıl olmasam 11 yıldır kaçmazdım. Cezaevinde 6 ay kalıp tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldım. 2010 yılında 18 yıl hapis cezasına çarptırıldım ve hakkımda yakalama kararı çıkartıldı. Bunun üzerine kayıplara karıştım. Mahkeme onamaları geldi ama ben verilen cezayı çok buldum. Yargıtay’a gönderdim. Çocuklarımı topluma kazandırmak için bunca mücadeleyi verdim. Adalete güvendiğim zaman benim çocuklarıma kim bakacaktı? Daha önce cezaevinde yattığımda kimse ilgilenmedi. Çocuklarımı diploma sahibi yaptım. Yaylalarda çobanlık yaptım. Sahte isimle insanlara kendimi tanıtarak, Yağçıabdal köyündeki ailemin geçimini de sürdürdüm. Özgüvenimle, kişiliğimle, kariyerimle, karakterimle çalıştım, bu sahtelik değil. Ben kendim teslim oldum sayılır, yoksa beni nasıl yakalayacaklardı” diye konuştu.

İfadesinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderilen Çetindağ’ın 16 Aralık’ta hakim karşısına çıkacağı öğrenildi.

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