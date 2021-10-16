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Mustafa Cengiz yönetimi ibra edilmedi

Mustafa Cengiz yönetimi ibra edilmedi

Galatasaray'da eski başkan Mustafa Cengiz ve yönetimi, 2019 yılı idari yönden ibra edilmedi.

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Galatasaray Kulübünde Mustafa Cengiz başkanlığındaki eski yönetim kurulu, 2019 yılı olağan genel kurul toplantısında idari açıdan ibra edilmedi. Galatasaray Kulübünün yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle yapılamayan 2019 olağan genel kurul toplantısı yapıldı.

Divan heyetinin oluşturulmasının ardından gündem maddeleriyle ilgili gelen talepler değerlendirildi. Mustafa Cengiz başkanlığındaki eski yönetim kurulunun 2019'daki faaliyetlerinden dolayı mali ve idari açıdan yapılacak ibra oylamasının kapalı gerçekleştirilmesi kararı alındı. Saat 19:20'de ibra oylaması başladı ve saat 22.57'de sona erdi.

2019 Mustafa Cengiz dönemi mali yönden ibra edildi.

306 ibrasızlık
310 ibra oyu
20 çekimser

2019 Mustafa Cengiz dönemi idari yönden ibra edilmedi.

384 ibrasızlık
247 ibra oyu
4 çekimser oy

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