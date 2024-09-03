"Mercek-24" operasyonlarında 1878 şüpheliye işlem yapıldı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 81 ilde silah kaçakçılarına ve ruhsatsız silah taşıyanlara yönelik "Mercek-24" operasyonlarında 1878 şüpheliye işlem yapıldığını, 1975 silah ele geçirildiğini bildirdi.

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Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 81 il jandarma komutanlıkları ve il emniyet müdürlükleri tarafından silah kaçakçılarına ve ruhsatsız silah taşıyanlara yönelik operasyon düzenlendiğini belirtti.

Operasyonlar sonucu, evlerde, iş yerlerinde, halka açık alanlarda ve yol aramalarında ruhsatsız 1975 silah ele geçirildiğini kaydeden Yerlikaya, 1878 şüpheli hakkında işlem yapıldığı bilgisini verdi.

"Ruhsatsız silah temin edenleri bir bir yakalayıp adalete teslim etmeye devam edeceğiz. Sizlerin dua ve desteğiyle, kendi karanlık düzenlerinin hakim olmasını isteyen suç odaklarıyla mücadelemiz aralıksız sürecek.️" ifadelerini kullanan Yerlikaya, operasyonları koordine eden valiler, kaymakamlar ve operasyonları gerçekleştiren jandarma ile emniyet güçlerini tebrik etti.