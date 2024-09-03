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Volkswagen'den bir ilk! Maliyetleri düşürmek için kapatılabilir!

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Volkswagen'den bir ilk! Maliyetleri düşürmek için kapatılabilir!

Alman otomobil üreticisi Volkswagen, tasarruf ve maliyet azaltma önlemlerinin parçası olarak ilk defa Almanya'da fabrika kapatabileceği konusunda uyardı.

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Alman şirketinden yapılan açıklamada, Volkswagen AG bünyesindeki markaların kapsamlı şekilde yeniden yapılandırılmasının gerektiği bildirildi.

Açıklamada, yalnızca demografik eğilimlere dayalı yeniden yapılandırmanın şirketin rekabet gücünü artırmaya yönelik kısa vadede gerekli yapısal düzenlemeleri gerçekleştirmek için yeterli olmadığı belirtilerek, "Mevcut durumda araç üretim ve parça üretim tesislerinin kapatılması, hızlı karşı önlemler alınmadığı takdirde artık göz ardı edilemez.” ifadesi kullanıldı.

2029 yılına kadar işten çıkarmaları engelleyen ve daha önce geçerli olan iş güvencesini sonlandırdığını duyuran Alman üretici, bu konuda tüm önlemlerin İşçi Konseyiyle değerlendirileceğini bildirdi.

Volkswagen Üst Yöneticisi (CEO) Thomas Schaefer, ekonomik ortamın çok zor hale geldiğini belirterek, Avrupa otomotiv pazarında yeni rakiplerinin bulunduğunu kaydetti. Schaefer, “Bir iş yeri olarak Almanya, rekabet gücü açısından daha da gerilere düşüyor.” değerlendirmesinde bulunarak, Volkswagen’in tasarruf için daha fazlasını yapmasının gerektiğini vurguladı.

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