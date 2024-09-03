Volkswagen'den bir ilk! Maliyetleri düşürmek için kapatılabilir!

Alman otomobil üreticisi Volkswagen, tasarruf ve maliyet azaltma önlemlerinin parçası olarak ilk defa Almanya'da fabrika kapatabileceği konusunda uyardı.

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Alman şirketinden yapılan açıklamada, Volkswagen AG bünyesindeki markaların kapsamlı şekilde yeniden yapılandırılmasının gerektiği bildirildi.

Açıklamada, yalnızca demografik eğilimlere dayalı yeniden yapılandırmanın şirketin rekabet gücünü artırmaya yönelik kısa vadede gerekli yapısal düzenlemeleri gerçekleştirmek için yeterli olmadığı belirtilerek, "Mevcut durumda araç üretim ve parça üretim tesislerinin kapatılması, hızlı karşı önlemler alınmadığı takdirde artık göz ardı edilemez.” ifadesi kullanıldı.

2029 yılına kadar işten çıkarmaları engelleyen ve daha önce geçerli olan iş güvencesini sonlandırdığını duyuran Alman üretici, bu konuda tüm önlemlerin İşçi Konseyiyle değerlendirileceğini bildirdi.