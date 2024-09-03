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Kasım Gülpınar Yeniden Refah Partisi'nden istifa etti! AK Parti'ye geçecek mi? işte değişim şartı!

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, Yeniden Refah Partisi'nden istifa ettiğini açıkladı. Gülpınar, siyasi hayatına bağımsız olarak devam edeceğini söyledi. Gazeteci Hadi Özışık, güne damga vuran istifa haberini değerlendirdi.

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Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, Yeniden Refah Partisi'nden istifa ettiğini açıkladı.

İstifasını bir video mesajı ile kamuoyuna duyuran Gülpınar, görevine “bağımsız” devam etme kararı aldığını duyurdu. Hepsini ve daha fazlasını Hadi Özışık Perde Arkası'nda değerlendirdi.

Videonun tamamını izlemek için tıklayın

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