CHP TBMM kapalı grup toplantısı yapıldı

CHP TBMM Grubu, Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında parti genel merkezinde toplandı.Genel başkan yardımcıları, grup başkanvekilleri ve milletvekillerinin katılımıyla basına kapalı gerçekleştirilen toplantı yaklaşık 5 saat sürdü.

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Partinin 6-7-8 Eylül'de tüzük değişikliği için yapılacak 20. Olağanüstü Kurultayı gündemli toplantıda, belediye başkanlığı ve milletvekili adaylıkları için gündeme gelen ön seçim ve 3 dönem kuralı, çarşaf liste, kadın, genç ve meslek kotası, parti üyeliği şartları ve genel başkan adaylığı yönteminin görüşüldüğü öğrenildi.

Toplantıda, Tüzük Komisyonu'nun çalışmaları, alınan talepler ve hazırlanan tüzük taslak metninin güncel hali de ele alındı.