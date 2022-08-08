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Melih Gökçek'ten Cemal Enginyurt'a sert sözler: Kıvırma, erkek ol, adamı yakma...

Melih Gökçek'ten Cemal Enginyurt'a sert sözler: Kıvırma, erkek ol, adamı yakma...

Canlı yayında Latif Şimşek ile gerginlik yaşayan Cemal Enginyurt'un koruması Şimşek'i darp etmişti. Olay sonrası Twitter hesabından paylaşım yapan Demokrat Partili Enginyurt'a Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'ten tepki geldi. Gökçek, "Rüzgar gülü tırstın değil mi? Kıvırma erkek ol... Adamı yakma. Erkekçe emri verdiğini söyle" dedi.

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Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt, TV100 canlı yayınında gazeteci Latif Şimşek ile gerginlik yaşamıştı. Enginyurt'un koruması, Şimşek'i darp etmişti.

Yaşanan olay sonrası Twitter hesabından paylaşım yapan Cemal Enginyurt, "Cemal Enginyurt'un Koruması Latif Şimşek'i darp etti diyen iftiracılar. Benim hayatım boyunca hiç korumam olmadı. Beni koruyan halkımdır. Kavgaya karışan kişi,danışmanımı ziyarete gelen İstanbul'da yaşayan bir arkadaştır. Yalan ve iftira mesleğiniz oldu.Bu nasıl bir kin?" ifadelerini kullandı.

Enginyut'un paylaşımına Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek tepki gösterdi. Gökçek, Enginyurt'a verdiği yanıtta şunları söyledi:

"Rüzgar gülü tırstın değil mi? Kıvırma erkek ol... Adamı yakma. Erkekçe emri verdiğini söyle...

Eğer Gültekin Uysal sana bir ceza vermezse o da altında kalır. Seni partiden atarsa büyür."

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