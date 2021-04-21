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Mehmet Muş Ticaret Bakanı oldu (Mehmet Muş kimdir, nereli, kaç yaşında?)

Mehmet Muş hakkında son dakika haberleri aranıyor. Muş, Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile Ticaret Bakanlığına atandı. Okuyucular ile Mehmet Muş hayatını merak ediyor. Peki, Mehmet Muş nereli, kaç yaşında?

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Ekonomist olan Muş, AK Parti İstanbul milletvekili olarak Meclis'e girmiştir. 2015 yılında ise AK Parti MKYK üyeliğine seçilmişti. İşte, Mehmet Muş hakkında detaylar.

MEHMET MUŞ KİMDİR?

Mehmet Muş,1 Mayıs 1982 tarihinde Sürmene, Trabzon'da dünyaya geldi. Türkiye Büyük Millet Meclisi 24.,25. ve 26. Dönem Adalet ve Kalkınma Partisi İstanbul Milletvekili. Doğu Akdeniz Üniversitesi İşletme ve Ekonomi Fakültesi İşletme Bölümünü bitirdi. Lisans eğitimini tamamladıktan sonra yüksek lisans eğitimi için ABD'ye gitmiştir. Washington State University School of Economic Sciences'de Ekonomi alanında yüksek lisans eğitimini tamamladı. Özel sektörde Bütçe Planlama ve Raporlama Uzmanı olarak çalıştı. Marmara Üniversitesi İktisat Tarihi Anabilim Dalında Ekonomi Doktorasını tamamladı.

12 Haziran 2011 genel seçimlerinde Adalet ve Kalkınma Partisi'den İstanbul Milletvekili olarak seçildi. TBMM’ de Dışişleri Komisyonu üyeliği yaptı. Aynı dönemde Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliğinde bulundu. NATO Parlamenter Asamblesi (NATOPA) Türk Grubu Üyeliği’nin yanı sıra AK Parti Genel Merkez Halkla İlişkiler Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü. Numan Kurtulmuş'un Başbakan Yardımcılığı görevine atanmasından sonra, 27 Ağustos 2014 tarihinde yapılan AK Parti 1. Olağanüstü Kongresinde Ekonomiden sorumlu AK Parti Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirilmiştir. 12 Eylül 2015 tarihinde yapılan AK Parti 5. Olağan Genel Kurulunda yeniden AK Parti MKYK üyeliğine seçilmiştir.

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