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Şanlıurfa'da silahla kavga 2 ölü 9 yaralı

Anadolu Ajansı

ŞANLIURFA'nın Eyyübiye ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.

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ŞANLIURFA merkez Eyyübiye ilçesi Direkli Mahallesi'ndeki bir sokakta karşı karşıya gelen iki aracın sürücüleri arasında yol vermeme nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın araçtakilerin de katılmasıyla taş, sopa ve silahların da kullanıldığı kavgaya dönüşmesi üzerine 11 kişi yaralandı.

112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan akraba olduğu belirtilen Lami (50) ile İbrahim Çetin (22) müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, kavgaya karışan şahısları tespit için çalışma başlattı.

Ekipler, olay yerinde ve hastane önündeki önlemlerini artırdı.

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