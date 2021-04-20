Sivasspor Beşiktaş maçı golleri ve geniş özeti
Lider Beşiktaş, Süper Lig'in 36. haftasında konuk olduğu Sivasspor ile 0-0 berabere kaldı. Ligde üst üste 2. beraberliğini alan Beşiktaş, haftayı 72 puanla tamamladı. Yenilmezlik serisini 13 maça çıkaran Sivasspor'un puanı ise 51 oldu.Abone ol
Süper Lig'in 36. haftasında Sivasspor'a konuk olan lider Beşiktaş, rakibiyle 0-0 berabere kaldı.
Üst üste ikinci beraberliğini alan Kartal, haftayı 72 puanla kapattı. Yenilmezlik serisi 13 maça çıkan Sivasspor ise 52 puana yükseldi.
Beşiktaş, ligin 37. haftasında Kayserispor'u ağırlayacak. Sivasspor, Denizlispor'un konuğu olacak.
Maçtan önemli dakikalar
10. dakikada sol kanattan gelişen Sivasspor atağında Robin Yalçın'ın ortasında Fajr'den seken top arka direkte Erdoğan Yeşilyurt'un önünde kaldı. Bu futbolcunun yakın mesafeden kaleye gönderdiği şutta meşin yuvarlak üstten auta gitti.
26. dakikada savunmada Vida'nın topu ıska geçmesi üzerine araya giren Yatabare, kaleciyle karşı karşıya kalabileceği pozisyonda ağır kalması sonucu N'Sakala arkadan yetişip topu kontrol etmeyi başardı.
45. dakikada sağ kanattan Robin Yalçın'ın ortasında arka direğe koşu yapan Gradel'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta gitti.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.
47. dakikada N'Sakala rakip yarı alanın ortalarını geçtikten sonra kaleye gönderdiği sert şutta yerden gelen topu kaleci Ali Şaşal iki hamlede kontrol etmeyi başardı.
53. dakikada gelişen Beşiktaş atağında ceza sahası içerisinde topla buluşan Ghezzal topu koşu yaparak gelen Rosier'in önüne bıraktı. Rosier'in bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.
58. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Erdoğan Yeşilyurt, N'Sakala'yı geçtikten sonra sağ çaprazdan uzak köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.
87. dakikada N'Koudou'nun pasıyla topla buluşan Larin'in ceza yayından yaptığı vuruşta kaleci Ali Şaşal Vural topu kontrol etti.
90+3. dakikada soldan çalımlarla ceza sahasına sokulup son çizgiye inen N'Koudou'nun sert ortasında kaleye paralel giden ve kimsenin müdahale edemediği top taca çıktı.
Karşılaşma 0-0 berabere sona erdi.
Sivasspor: 0 - 0 :Beşiktaş
Stat: Yeni 4 Eylül
Hakemler: Fırat Aydınus, Aleks Taşcıoğlu, Erdem Bayık
Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Ahmet Oğuz, Caner Osmanpaşa, Camara, Uğur Çiftçi, Claudemir, Erdoğan Yeşilyurt, Robin Yalçın (Dk. 74 Felix), Fajr, Gradel (Dk. 85 Kone), Yatabare (Dk. 55 Kayode)
Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Welinton, Vida, N'Sakala, Atiba, Josef, Dorukhan Toköz (Dk. 71 Gökhan Töre), Ghezzal (Dk. 71 Ljajic), Larin (Dk. 90+ 4 Mensah), Aboubakar (Dk. 46 N'Koudou)
Sarı kartlar: Dk. 49 Welinton, Dk. 89 Vida, 90+7 Josef (Beşiktaş), Dk. 73 Claudemir (Demir Grup Sivasspor)