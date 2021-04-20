Dünyayı ayağa kaldıran cinayette karar

ABD'de meydana gelen ve tüm dünyanın tepkisine neden olan George Floyd cinayetinde kararın açıklanması bekleniyor. Jüri dün bir araya gelmiş ve ertesi gün de süren görüşmede Derek Chauvin için karara vardığını duyurmuştu.

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Dünyayı ayağa kaldıran George Floyd cinayetinde jüri üyeleri karara vardı. Kararın kısa süre içinde okunması bekleniyor.

Minneapolis Polis Departmanı'nın eski memurlarından 44 yaşındaki Derek Chauvin'in George Floyd'u boynuna diziyle basarak vahşice öldürdüğü cinayete ilişkin davada karar bekleniyor.

Jüri üyelerinin karar üzerinde mutabakata vardığı belirtilirken, Chauvin'in suçlu bulunup bulunmadığının kısa süre içinde açıklanması bekleniyor.

CNN'in haberine göre; jüri üyeleri dün karara ilişkin kendi aralarında dört saat görüşmüş, görüşmelerini bugün sabah sürdürmüştü.

Ne olmuştu?

Derek Chauvin, 25 Mayıs 2020'de siyah ABD vatandaşı George Floyd'u boynuna dakikalarca diziyle baskı yaparak öldürmüştü. Dehşet dolu anları yansıtan görüntüler yayınlanınca başta ABD olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde ırkçılık karşıtı eylemler düzenlenmişti.

Chauvin ikinci ve üçüncü dereceden adam öldürme suçlarından yargılanıyordu. Eski polis memuru, mahkemede yaptığı savunmada suçsuz olduğunu savunmuştu.

Üçüncü dereceden cinayet tasarlamadan, planlamadan ölüme sebep olma suçunu içerirken, ikinci dereceden cinayet ise olay anında gösterilen tepki veya dikkatsizlik sonucu ölüme neden olma suçlarını kapsıyor.