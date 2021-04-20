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Fatih Altaylı koronavirüs aşısı yaptırdı

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, koronavirüs aşısı olduğu fotoğrafını paylaşarak "Sonunda aşımı oldum" paylaşımı yaptı. Daha önce aşı olamadığı gerekçesiyle tweetler atıp eleştirilerde bulunmuştu.

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Sosyal medya hesabı Twitter'dan gün boyu attığı mesajlarla aşı olmak için Taksim Araştırma Hastanesi'ne gittiğini belirten Fatih Altaylı, uzun süre beklediğini vurgulayarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı hashtag'leyerek isyan etmişti.

Tweet'lerinden birkaç saat sonra aşı olduğu fotoğrafını paylaşan Altaylı, "Sonunda aşımı oldum. Bir yandan Covid 19 bir yandan öfkeli vatandaşlarla mücadele eden sağlık çalışanlarına en içten minnetlerimle" notunu düştü.

Tweetlerini sildi
Altaylı'nın aşı olduktan sonra isyan ettiği tweet'lerini sildiği görüldü.

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