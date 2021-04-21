İngiliz kulübü Manchester City, "Avrupa Süper Ligi" projesinden ayrılma sürecini başlattığını duyurdu.

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İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester City, Avrupa Süper Ligi projesinden çekilme kararı aldı. Yapılan açıklamada, ayrılık için gerekli prosedürlerin işleme koyulduğu belirtildi. İngiliz basınında yer alan haberlere göre; City, futbol camiası ve taraftarlardan gelen tepkiler üzerine böyle bir karar aldı.

Aleksander Ceferin: Doğru bir duruş gösterdiler

Konu ile ilgili konuşan UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, “Manchester City'yi Avrupa futbol ailesine geri döndürmekten ötürü mutluluk duyuyorum. Eleştirileri, özellikle de taraftarlarını dinleyerek doğru bir duruş gösterdiler.” ifadelerini kullandı.

Raheem Sterling'den flaş paylaşım

Manchester City'den yapılan duyurunun ardından İngiliz futbolcu Raheem Sterling'den flaş bir paylaşım geldi. Yıldız isim, kişisel sosyal medya hesabından Avrupa Süper Ligi'ne tepki gösterdi, ''Ok. Bye. (Tamam. Hoşçakal.)" paylaşımı yaptı.

İsyan bayrağı!

Öte yandan Liverpool'lu oyuncular da kulübün Avrupa Süper Ligi'ne katılmasını istemedikleri bir yazı yayınladılar ve adeta yönetime karşı isyan bayrağı açtılar.

İngiltere’nin Arsenal, Manchester United, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Tottenham, İtalya’nın Milan, Inter ve Juventus, İspanya’nın Atletico Madrid, Barcelona ve Real Madrid kulüpleri, iki gün önce yaptıkları ortak açıklamayla Avrupa Süper Ligi’ni kurduklarını duyurmuştu.

Chelsea de ayrılıyor!

İngiltere Premier Lig takımlarından Chelsea'nin de Manchester City gibi kurucuları arasında yer aldığı "Avrupa Süper Ligi" projesinden çekileceği iddia edildi.

Barcelona'dan genel kurul açıklaması

Barcelona Başkanı Joan Laporta ise, “Barcelona, genel kurul üyelerinin onayı olmadan Avrupa Süper Ligi'ne katılmayacak. Bu kulüp, onların kulübü. Karar da onların.” ifadelerini kullanarak açık kapı bıraktı

La Liga ekiplerinde Atletico Madrid'in de bu projeden ayrılmak için çalışmalara başladığı öğrenildi.

Pep Guardiola'dan veto

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, Avrupa Süper Ligi ile ilgili konuştu. Futbolun geleceği için netlik olması gerektiğini savunan Guardiola, durumun kendileri açısından rahatsız edici olduğunu ve takımların zirvede mücadele edip elemelere katılamamalarının adil olmadığını söyledi.

Liverpool da ayrılabilir

İngiliz basınından The Sun ise bir kulübün taraftar baskısı nedeniyle turnuvadan çekilebileceğini yazdı. Bu kulübün Liverpool olduğu düşünülüyor. Nitekim Liverpool, kulübün Avrupa Süper Ligi'ndeki yol haritasını açıklamak için Salı günü planlanan tüm personel toplantısını iptal ettiğini açıklamıştı.

Toplantı kararı

Yaşanan bu gelişmelerin ardından Avrupa Süper Ligi'ni kuran 12 kulübün yetkilileri, ayrılık kararlarını görüşmek ve organizasyonu tamamen feshetmek için bu gece toplanma kararı aldı.

Başkanlar istifa etti!

Avrupa Süper Ligi'ni oluşturan takımlar UEFA ve yerel federasyonlarına tepkisine karşılık veremedi.

Birlikte çatırdamalar başlarken son olarak Manchester United asbaşkanı Ed Woodward görevinden istifa etti.

Avrupa Süper Ligi'ni kurma girişimini başlatan kulüplerden Manchester United'da başkan Ed Woodward'ın görevi bırakmasının ardından bir istifa haberi de Juventus'tan geldi. İtalyan ekibinin başkanı Andrea Agnelli'nin görevden ayrıldığı bildirildi.