Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı kim oldu?

Kabine değişiyor mu? Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı kuruldu. Son dakika kararıyla kamuoyuna duyurulan yeni bakanlığa kim atandı? Yeni bakan kim oldu? İşte tüm ayrıntılar;

Abone ol

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ikiye ayrılarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı kuruldu.

Resmi Gazete'de yayımlanarak kurulan yeni bakanlık sonrası akıllara kabineye katılan yeni bakanın kim olduğu sorusunu getirdi.

Bu konuda henüz bir açıklama yok. Kararın Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından yeni bakanın kamuoyu ile paylaşılacağı belirtiliyor.