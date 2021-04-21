Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Mısır ile kopan ilişkiler konusunda normalleşme sürecine girildiğini söyledi. Mısır'dan bakan yardımcıları düzeyinde davet aldıklarını söyleyen Çavuşoğlu, görüşmenin Mayıs ayında gerçekleşeceğini açıkladı.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Mısır ile kopan ilişkiler sonrası bu ülke ile ilişkilerin yeniden normalleşme eğilimine girdiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bakanlar düzeyinde ilişkilerin sürdürülebileceği sözlerini hatırlatan Çavuşoğlu, Mısırlı mevkidaşı ile karşılıklı mutabakata vardıklarını ve Mayıs ayında bakan yardımcıları düzeyinde yeniden bir temas yaşanacağını söyledi.

Mısır ile ilişkilerin normalleşmesi için ilk adımlar atıldı. AK Parti, Mısır ile dostluk grubu kurulması için Meclis'e teklif sundu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Habertürk'te katıldığı canlı yayında, yaşananların ardında yatanları anlattı.

Mısır ile temasların kopmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bakanlar düzeyinde Mısır ile temaslarda bulunabileceklerini ifade ettiğini vurgulayan Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

"Sayın Şükri ile defalarca uluslararası toplantılar marjında bir araya geldik. En son kendisiyle görüştük, bazı yol haritalarıyla ilgili çalıştık. O zamanlar prensip olarak uluslararası platformda birbirimizin aleyhine olmama konusunda anlaşmıştık. O ilkelere bizim tarafımızdan uyuldu, uyulmayınca biz de karşılık verdi. En son Batı Trakya Türkleri ve Kıbrıs'la ilgili toplantıda da bu ilkelere uymaya başladık."

"Mısır konusunda gerekli uyarıları yaptık"

Dışişleri Bakanları düzeyinde bu işlerin götürülmesi konusunda mutabık kaldık. Mısır'ın bize daveti oldu. Bakan yardımcıları düzeyinde. Arkadaşlarımız Mayıs'ta gidecek. Daha sonra karşılıklı büyükelçi atamaları konularında sayın Şükri ile oturup konuşuruz. Burada bazı yorumlar da görüyorum. İşte Mısır muhalefetini Türkiye satıyor mu diye. Biz başından beri darbe konusunda hep ilkeli davrandık. Türkiye'de bazı Mısırlı muhalifler var ama biz normalleşme adımları başlamadan önce Mısır aleyhine aşırı söylem içinde olanlara gerekli uyarıları yapmıştık.

"Sisi'ye darbe yapılsaydı aynı tutumu sergilerdik"

Biz önce de telkinlerde bulunduk. Sadece Müslüman Kardeşler değil. O ülkelerde seçim olur, halk kimi iktidara getirirse biz o yönetimle en iyi şekilde çalışırız. Mısır'da darbeye karşı olduk biz. Biz Müslüman Kardeşler olduğu için değil. O gün Sisi işbaşında olsaydı, başkası darbe yapsaydı aynı ilkesel tutumu sergilerdik. Ermenistan'da da aynı tutumu sergiledik. Müslüman Kardeşler'in iktidara gelmeden önce Mısır'la ilişkilerimiz kötü müydü? Hayır, son derece iyi ilişkilerimiz vardı."