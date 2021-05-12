Mehmet Ağar'dan Sedat Peker'in iddialarına cevap geldi! Korkacak hiçbir şeyim yok

SEDAT Peker'in uyuşturucu kaçakçılığı başta olmak üzere birçok suçlama yönelttiği eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar'dan o iddialara cevap geldi. Ağar, "Korkacak hiçbir şeyim yok, devlet beni istediği zaman araştırır" dedi. Ağar, 'Mübariz Gurbanoğlu'nu tutuklatıp marinaya çöktü' iddiası için ne dedi?

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Eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar, Kırmızı Bülten'le aranan Sedat Peker’in kendisi ve AK Parti Milletvekili olan oğlu Tolga Ağar hakkındaki iddialara ilişkin ilk kez konuştu. Mehmet Ağar, “Devlet hizmetinden ayrılalı 25 yıl, siyaseti bırakalı da 15 yıl oldu. Dokunulmazlığım yok. Devlet benimle ilgili istediği araştırmayı istediği zaman yapar. Bunun için herhangi bir engel yok. İnsan yaptığından korkar, yapmadığından değil. Benim çok şükür korkacak hiçbir şeyim yok" dedi.

Marina'nın sahibi değil yöneticisiyim

Sözcü gazetesi yazarı Saygı Öztürk'e konuşan Ağar, iş insanı Mübariz Mansimov'u tehdit ederek Yalıkavak Marina'yı aldığı iddiasıyla ilgili konuşurken, oranın sahibi değil yönetici olduğunu belirtti. Ağar şöyle konuştu: “Madem tehditle el koydumsa, bu kişinin tehdit davası açması gerekirdi. Madem tehdit, zorlama varmış niye dava açılmamış. Bu marinanın biz bir tarafında yokuz. Rica üzerine profesyonel yönetici olarak buradayım."

Utanç verici saçma sapan iddialar

"Devletin bütün kayıtlarında buradaki konumum bellidir. Utanç verici, saçma sapan iddia ve isnatlarla suçlama konusu yapmak utanç vericidir. Yıllarca terörle mücadele etmiş, bütün terör örgütlerinin hedefinde olan, her adımı devlet tarafından bilinen, 24 saat korunan kişiyim. Bu kadar kör gözle bakan insanlarda mantık diye de bir şey yok."

Bizi uzaklaştırınca marinaya mafya çökecek

Ağar, "Ben alnı açık gezerim. Böyle olduğumu devlet de, millet de bilir. Benden, ehli namus olan, ehli vatan olan kimse şikayetçi olmaz. Ama son dönemlerde Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ve PKK siteleri marina ve benimle ilgili yalan haberler üretiyor. Bunlar karşılık bulmuyordu. Şimdi farklı taktikler uygulanıyor. Beni gündeme getirmelerinin asıl nedeni de bizi buradan uzaklaştırmak. Bizi buradan uzaklaştırınca yapılacak olan da belli: Buraya mafya çökecek. Bugün eğer mafya buraya giremiyorsa bizim burada olmamızdandır" diye konuştu.

"Mübariz Gurbanoğlu, Fethullah Gülen'e devamlı gidiyordu"

Peker'in "Mübariz Mansimov'u FETÖ'yle sen tanıştırdın, sonra FETÖ'cü diye içeri attırdın" ifadeleriyle ilgili de konuşan Ağar,“Mübariz Gurbanoğlu, Fethullah Gülen'e bir kez değil, devamlı gidiyordu. En az 10 sefer gittiğini ben biliyorum. Benim uçağım yok. Fethullah Gülen'le bağlantım yok. Onun Fethullah Gülen'e yakınlığı biliniyordu" açıklamasını yaptı.

Mehmet Ağar diğer sorulara cevap vermedi

Saygı Öztürk, Ağar'a başka soruları da olduğunu belirterek, "Ancak, şu aşamada önemsediği konu marina olduğu için diğer sorulara cevap vermedi" dedi.