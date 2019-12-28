Mansur Yavaş yerli otomobil paylaşımı ile takdir topladı

Dün göz kamaştıran bir tanıtımla görücüye çıkan yerli otomobile ilişkin bir destek açıklaması da Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan geldi.
ABB Mansur Yavaş, görkemli bir lansmanla tanıtımı yapılan yerli otomobil hakkında sosyal medya hesabından destek paylaşımında bulundu.
Yavaş şunları söyledi;
Uzun bir süredir #YerliOto ile ilgili tüm gelişmeleri yakından takip etmeye çalışıyoruz.— Mansur Yavaş (@mansuryavas06) December 27, 2019
Ülkemizin fark gözetmeksizin uluslararası her alanda “Milli” duruşunun bir adım öteye taşınması için tüm imkanlarımızı sonuna kadar seferber etmeye hazırız. pic.twitter.com/D74kC4vDjO
Takdir topladı
Yavaş'ın paylaşımı çok sayıda beğeni ve yorum alırken, ayrıca yerli otomobile partilerüstü bir yaklaşımla destek vermesi sosyal medya dünyasında büyük takdir topladı.
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