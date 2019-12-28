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Mansur Yavaş yerli otomobil paylaşımı ile takdir topladı

Dün göz kamaştıran bir tanıtımla görücüye çıkan yerli otomobile ilişkin bir destek açıklaması da Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan geldi.

ABB Mansur Yavaş, görkemli bir lansmanla tanıtımı yapılan yerli otomobil hakkında sosyal medya hesabından destek paylaşımında bulundu. 

Yavaş şunları söyledi;

Takdir topladı

Yavaş'ın paylaşımı çok sayıda beğeni ve yorum alırken, ayrıca yerli otomobile partilerüstü bir yaklaşımla destek vermesi sosyal medya dünyasında büyük takdir topladı.

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