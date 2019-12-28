Mansur Yavaş yerli otomobil paylaşımı ile takdir topladı

ABB Mansur Yavaş, görkemli bir lansmanla tanıtımı yapılan yerli otomobil hakkında sosyal medya hesabından destek paylaşımında bulundu.

Yavaş şunları söyledi;

Uzun bir süredir #YerliOto ile ilgili tüm gelişmeleri yakından takip etmeye çalışıyoruz.



Ülkemizin fark gözetmeksizin uluslararası her alanda “Milli” duruşunun bir adım öteye taşınması için tüm imkanlarımızı sonuna kadar seferber etmeye hazırız. pic.twitter.com/D74kC4vDjO