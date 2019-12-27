Ahmet Davutoğlu'ndan yerli otomobil mesajı

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, bugün tanıtımı yapılan yerli otomobil ile ilgili yaptığı paylaşımda, "Hayırlı uğurlu olsun. Düşünen, emek veren herkesi tebrik ediyorum. İnşallah ülkemizin yollarında görmek de nasip olur" dedi.

Eski Başbakan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla bugün tanıtılan 'yerli otomobil'e ilişkin "İnşallah ülkemizin yollarında görmek de nasip olur" dedi.

"Ülkemizin yollarında görmek de nasip olur"

Yerli otomobil bugün görücüye çıktı. Ahmet Davutoğlu, Gebze'deki Bilişim Vadisi'nde düzenlenen "Yeniliğe Yolculuk Buluşması"nda tanıtılan 'yerli otomobil'e ilişkin ilk mesajını Twitter hesabından paylaşırken, "Hayırlı uğurlu olsun. Düşünen, emek veren herkesi tebrik ediyorum. İnşallah ülkemizin yollarında görmek de nasip olur" ifadelerini kullandı.