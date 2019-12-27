Bakan Dönmez TürkAkım'ı için tarih verdi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "TürkAkım'ı 8 Ocak'ta açıyoruz. Hem doğudan hem de kuzeyden gelen doğal gaz hatlarıyla uluslararası piyasalarda vazgeçilmez olacağız" ifadelerini kullandı.

Doğu Akdeniz'de arama ve sondaj çalışmalarının sürdüğünü hatırlatan Dönmez, "Farklı odaklardan da anlamsız itirazlar duyuyoruz. Bu itiraz ve oldu-bittilerle bizi Akdeniz'de oyun dışı bırakmaya çalışıyorlar. Bu hayallerin peşinde koşanlar iyi bilsin ki, Akdeniz'de, bizi hiç kimse oyun dışında bırakamaz." diye konuştu.

''Elektrikli araçlar için kollarımızı sıvadık, hazırlıklarımızı yapıyoruz. Bu öngörüyle gerçekleştirdiğimiz şebeke yatırımlarımız çerçevesinde piyasaya çıkacak elektrikli araçların şarjı noktasında altyapı sıkıntımız da bulunmuyor

İstanbul Boğazı'ndan son 10 yılda 89 bini petrol ve ürünleri gibi tehlikeli madde taşıyan tankerler olmak üzere toplamda 462 bin gemi geçtiğini görüyoruz. Sadece bu yılın ilk 9 ayında ise 30 bin 352 gemi İstanbul Boğazı'ndan geçiş yaptı. Bunun 6 bin 713'ü ise yine petrol ve ürünleri başta olmak üzere tehlikeli madde taşıyan tankerler. Bu tankerler doğa ve çevre katliamına sebep olabilecek kimyasal maddeler taşıyor. Boğazda her an Allah muhafaza bir kaza olabilir.''

Türkakım 8 ocak'ta açılıyor

TANAP'ı tamamlayıp Avrupa'ya bağladıklarını ifade eden Dönmez, şöyle devam etti: "TANAP'ın ilk imzaları atıldığında, bu proje hayal demişlerdi. Türkiye'nin ve bu milletin gücüne, potansiyeline küçümseyerek bakmışlardı. Biz TANAP'ı rekorlar kırarak tamamladık. Lakin yapımı devam ediyor. Biz de Avrupa'ya gaz vermek için onları bekliyoruz. TANAP'tan sonra şimdi bir başka dev projeyi daha bitiriyoruz. TürkAkım'ı 8 Ocak'ta açıyoruz. Böylece hem doğudan hem de kuzeyden gelen doğal gaz boru hatlarıyla uluslararası piyasalarda vazgeçilmez olacağız. TürkAkım ve TANAP, milletimizin sorunsuz şekilde doğal gaz kullanmasını sağlarken, Avrupa'nın doğal gaz arz güvenliğini sağlamada da anahtar bir rol alacağız."