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Arjantin'den flaş iddia: "Jose Sosa, Trabzonspor'u reddetti"

Arjantin basını, Jose Sosa'nın Trabzonspor'un yaptığı yeni sözleşme teklifini reddettiğini yazdı.

 Trabzonspor'da sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Jose Sosa için flaş bir iddia ortaya atıldı.

Arjantin basınından TyC Sport'un haberine göre; Sosa, Trabzonspor'un yeni sözleşme teklifini reddetti.

Haberde; Jose Sosa'nın bu kararının ardından Estudiantes'in devreye girdiği ve yıldız futbolcuya Arjantine geri döndürmek için çalışmalara başladıkları belirtildi.

Jose Sosa bu sezon Trabzonspor'da 23 maç oynadı ve 3 gol, 5 asistlik performans sergiledi.

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