Yerli otomobilin örtüsü açıldı ilk siparişi Cumhurbaşkanı Erdoğan verdi

TÜRKİYE 'nin yerli otomobili sahneye çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan yerli otomobili canlı yayınla tanıtırken ilk siparişi verdi. Örtünün kaldırılmasıyla birlikte Türk halkı yerli otomobili ilk kez gördü.

TÜRKİYE'nin teknoloji harikası elektrikli yerli otomobili görücüye çıktı. 2022 yılında yollarda olacak olan yerli otomobilin tanıtım töreni Gebze'de Bilişim Vadisi'nde gerçekleştirildi. 2022 yılında yollara çıkması planlanan elektrikli otomobilin ilk siparişini Cumhurbaşkanı Erdoğan verdi.

Konuşmanın ardından merakla beklenen modeller sahneye kurulan platformun altından çıkarak kamuoyu ile buluştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuştu:

Yerli otomobil tanıtım töreninde sahneye çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan önemli açıklamalar yaptı:

Bugün ülkemiz için tarihi bir güne, Türkiye'nin 60 yıllık rüyasının gerçeğe dönüşmesine hep birlikte şahitlik ediyoruz. Bu iş için 100'ün üzerinde Türk mühendis gecesini gündüzüne kattı.

İlk ön siparişini buradan veriyorum Recep Tayyip Erdoğan olarak, şahsım adına ilk ön siparişi de buradan veriyorum. Seri üretime geçtiğimizde, Avrupa'nın klasik olmayan, doğuştan elektrikli ilk ve tek SUV modelinin inşallah sahibi olacağız.

Hayalimiz tasarımcı ve mühendislerimizin emekleriyle yoğrulan,milli teknolojilerle üretilen, dünyaya adımızı duyuracak otomobile sahip olmak. Devrimin hikayesi aynı zamanda bize hayallerimizin nasıl kabusa dönüştürüldüğünün de hikayesi.

Engel olan zihniyet bugün yine faaliyette

Kayseri'deki uçak fabrikasına sipariş verilmesine, dışarıdan alınan siparişlerin ihraç edilmesine engel olan zihniyet bugün yine faaliyette.

Devrim üretilirken, “Türkler otomobil üretemez” diye kampanya başlatılıyor

Devrim üretilirken, “Türkler otomobil üretemez” diye kampanya başlatılıyor. İşin ilginç yanı dönemin sanayi bakanının da buna katılmış olması… Nerelerden geçmişiz ya. Bu teşebbüs hayata geçirilebilseydi bugün Türkiye bambaşka yerde olurdu.

Erbakan'ı rahmetle minnetle yad ediyorum

Ülkemizin ilk motor fabrikası teşebbüsünü başlatan sanayileşme fikrinin yılmaz savunucusu Necmeddin Erbakan Hocamızı rahmetle minnetle yad ediyorum.

İzin vermeyeceğiz

Devrim otomobilinin yolda kalmasını, projeyi boğma kampanyasına çevirenler, aynı şeyi yapmaya çalışacaklardır. Ama izin vermeyeceğiz.

Osmangazi Köprüsüne karşı çıkanlar) Bunlar sandalla karşıdan karşı geçmeye alışmışlar. Biz Körfezi dolaşarak değil, daha kestirme köprülerimizi yapalım, buralardan süratle İzmir'e ulaşalım. 170 bini aşan yazılımcı sayımızı hızla 500 binin üzerine çıkaracağız.

FABRİKA GEMLİK'TE TSK ARAZİSİNDE OLACAK -Şimdi merak ediyorsunuz, Bursa’da neresi olacak diye. Onun da ben size müjdesini vereyim Gemlikte Silahlı Kuvvetlerimize ait olan büyükçe bir yerimiz var. Yaklaşık 4 milyon metrekarelik bu alanın inşallah şu anda 1 milyon metrekaresini buraya tahsis edeceğiz ve süratle de inşallah fabrikamızın orada yapımına başlayacağız.

Araç sıfır emisyonla çalışacak

Aracımız sıfır emisyonla çalışarak çevreyi hiç kirletmeyecek. Seri üretime geçtiğimizde, Avrupa'nın klasik olmayan, doğuştan elektrikli ilk ve tek SUV modelinin inşallah sahibi olacağız. Sınıfının en geniş iç hacimli, en yüksek performanslı ve en uygun maliyetli aracını inşallah üreteceğiz. Biz küresel bir marka peşindeyiz. Üretime geçtikten 3 yıl sonra, binek otomobillerde ülkemizde en yüksek yerlilikte üretilen tek marka yine Türkiye'nin otomobili olacak.

Oyunun kurallarını artık biz koyuyoruz

Kimseden lisans ve icazet almıyor, her türlü teknik özelliği kendimiz belirliyoruz. Oyunun kurallarını artık biz koyuyoruz.

Şart altyapısı Türkiye'de 2022'de hazır olacak

2022 yılında Türkiye'de tüm şarj altyapımız da hazır olacak. Yerlilik ve millilikten anlamayanlar var, onlar bizi ilgilendirmez, biz işimize bakacağız. Hiç kimse bu gerçeği perdelemeye çalışmamalı.