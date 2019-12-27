Erdoğan'ın sözleri sonrası Merkel'den Türkiye hamlesi! Apor topar geliyor

Almanya Başbakanı Angela Merkel, başta İdlib olmak üzere yeniden hareketlenen göçmen dalgası nedeniyle Türkiye'ye gelmeye hazırlanıyor. Alman basınında yer alan haberlere göre Merkel, Ocak ayında Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmek için Türkiye'ye gelecek.

Suriye'de muhaliflerin kontrolündeki son bölge olan İdlib'de Rusya ve Esad rejimi güçlerinin saldırıları yeniden hız kazandı. İdlib'deki abluka nedeniyle göçmen dalgası da yeniden başlarken, dünyanın gözü bölgeye çevrildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 19 Aralık'ta Malezya ziyaretinde yaptığı konuşmada krize dikkat çekmiş, 50 bini aşkın göçmenin Türkiye'ye doğru gelmekte olduğunu söylemişti.

50 bin insan topraklarımıza yöneldi

Suriye'de yaşanan insanlık dramını çözmek için hiçbir hamle yapılmadığını dile getiren Erdoğan, "İdlib'den yine 50 bin insan topraklarımıza doğru geliyor. Şu anda zaten 4 milyon insan var, şimdi 50 bin kişi daha geliyor. Belki bu sayı daha da artacak. 40 milyar doların üzerinde harcama yaptık. Bize ne Birleşmiş Milletler Mülteciler Komiserliği'nden ciddi bir destek var ne de Avrupa Birliği verdiği sözü tutuyor" ifadelerini kullanmıştı.

Erdoğan'ın sözlerinin ardından uluslararası ajanslar Türkiye sınırına doğru harekete geçen göçmen konvoylarını görüntülemişti.

Merkel Türkiye'ye geliyor

Tüm bu yaşanan gelişmelerin ardından Alman basını flaş bir iddiayı gündeme getirdi. Süddeutsche Zeitung gazetesinin haberine göre sınırdaki hareketlilik nedeniyle tedirgin olan Almanya Başbakanı Angela Merkel, Ocak ayında Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmek üzere Türkiye'ye gelecek.

Haberde, Erdoğan'ın destek görmedikleri yönündeki açıklaması ve sınırdaki yeni göçmen dalgası nedeniyle mülteci anlaşmasıyla ilgili endişeleri bulunan Merkel'in, son gelişmeleri yüz yüze değerlendirerek orta yol bulmak istediği belirtiliyor.

Merkel hükümetinden olası ziyaretle ilgili herhangi bir açıklama ise yapılmadı.