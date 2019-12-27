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İstanbul Avcılar'da banka soygunu! Çok sayıda polis sevk edildi

Son dakika haberine göre AVCILAR'da bir bankanın şubesi silahlı bir kişi tarafından soyuldu. Polisin kapama noktalarından kaçamayacağını anlayan soyguncu 155’i arayarak “Kaçamıyorum, teslim oluyorum” dedi. Polis şüpheliyi olaya yakın bölgede yakalayıp, teslim aldı.

Olay, Avcılar Merkez Mahallesi Reşitpaşa Caddesi'nde şubesi bulunan özel bir bankada gerçekleşti. Şubeye gelen şüpheli şahıs elindeki silahla birlikte güvenlik görevlisini korkutup bir miktar parayı aldıktan sonra yaya olarak kaçtı. Bankadan panik alarmı alan Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri olay yerine kısa sürede ulaştı.

"Kaçamıyorum, teslim oluyorum"

Kısa sürede şüphelinin eşkalini belirleyen polis ilçe giriş ve çıkışlarını abluka altına aldı. Polisin yaptığı çalışmalar sonrasında banka soyguncusu kaçamayacağını anladı. 155 polis ihbar hattını araya soyguncu, “Kaçamıyorum teslim oluyorum” dedi.

Gözaltına alındı

Kısa sürede soyguncunun bulunduğu Cihangir Mahallesi’ne ulaşan polis şüpheliyi kıskıvrak yakalayarak gözaltına alındı. Polis merkezine götürülen soyguncunun sorgusuna başlandı.

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