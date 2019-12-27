Bedelli askerlik yapacaklar dikkat! Milli Savunma Bakanlığı'ndan uyarı var

Milli Savunma Bakanlığınca Şubat 2020 sınıflandırma dönemi sonuçlarının e-Devlet ve askerlik şubelerinden 24 Ocak 2020 tarihinde duyurulacağı belirtildi. Bakanlık, bedelli askerli ödemeleri konusunda da hatırlatmada bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde:

"Ocak, Şubat ve Mart 2020 celp ve sevk dönemlerinde silahaltına alınacak yedek subay, yedek astsubay ve erbaş/erlerin, Şubat 2020 sınıflandırma dönemi sonuçları e-Devlet ve askerlik şubelerinden 24 Ocak 2020 tarihinde duyurulacaktır. Söz konusu vatandaşlarımız sevk evraklarını e-Devlet ve askerlik şubelerinden alabilecektir.

Bedelli askerlikten yararlanacak vatandaşlarımızın hak kaybına uğramaması için ödemelerini en geç 31 Aralık 2019 tarihine kadar yapmaları gerekmektedir. Bu kapsamda bedelli askerlik temel eğitimine tabi tutulacak yükümlülerin celp ve sevk dönemleri ile temel eğitim yapacakları eğitim birlikleri 24 Ocak 2020 tarihinde e-Devlet ve askerlik şubelerinden duyurulacaktır."