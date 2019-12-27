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Zlatan İbrahimovic, Milan'a dönüş hazırlığında

Zlatan İbrahimovic, Milan'a dönüş hazırlığı yapıyor. 38 yaşındaki yıldız futbolcu, 2 yıl formasını giydiği İtalyan ekibiyle sezon sonuna kadar anlaşmaya vardı.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre; İsveçli futbolcu hafta sonuna kadar kendisini yeniden Milan'a bağlayan sözleşmeyi imzalayacak.

Ocak'tan itibaren Milan forması giyecek
Yöneticiler Paolo Maldini ve Zvonimir Boban ile yaptığı görüşmede eski kulübüyle anlaşmaya varan İbrahimovic, ocak ayından itibaren kırmızı-siyahlı formayı giyecek.

6 aylık imza
6 aylık sözleşmeye imza atacak Zlatan, Milan'da oynadığı 2 sezonda bir Serie A zaferi yaşamıştı. Öte yandan İsveçli golcü, Instagram hesabının hikaye bölümünden kırmızı gözlü bir paylaşımda bulundu.

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