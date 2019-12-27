Fransız basınında yer alan haberlere göre, PSG, yıllık 32 milyon Euro'luk bir ücreti içeren 5 sezonluk teklifi Mbappe'ye sundu.

Devre arası transfer dönemine sayılı günler Avrupa futbolunda piyasa kızışmaya başladı. Borussia Dortmund'da teknik direktör Lucien Favre ile yaşadığı problemlerin ardından ayrılık kararı alan için Jadon Sancho için Premier Lig'in devleri yarışta.

Ada basınında Liverpool ve Manchester United ile ismi anılan 19 yaşındaki hücum oyuncusunun son talibi Chelsea. Transfer yasağı kalkan Maviler’in, Sancho için 120 milyon Sterlin'i gözden çıkardığı belirtiliyor. Chelsea önemli bir hamle daha yapmaya hazırlanıyor. Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Willian'a teklif sunduklarını açıklayan Frank Lampard, Brezilyalı yıldızı kaybetmek istemiyor.

Kylian Mbappe için dudak uçuklatan teklif

Paris Saint-Germain'in altın çocuğu Kylian Mbappe için dudak uçuklatan bir teklif masada. Fransız basınında yer alan haberlere göre, Ligue 1 lideri yıllık 32 milyon Euro'luk bir ücreti içeren 5 sezonluk teklifi 21 yaşındaki oyuncuya sundu.

Granit Xhaka, Bundesliga yolunda

Performansıyla Arsenal taraftarının tepkisini çeken Granit Xhaka ise Bundesliga yolunda. Mikel Arteta'nın övgü dolu sözlerine rağmen 27 yaşındaki oyuncunun Hertha Berlin'e gitme ihtimali her geçen gün artıyor.



20 milyon Euro

İsviçre basınına konuşan menajeri, Arsenal ile 20 milyon Euro'luk bonservis bedeli konusunda anlaşan Alman ekibinin, Xhaka'ya gayet makul bir teklif sunduğunu söyledi.