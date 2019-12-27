Evli ve eşi çalışan 2 çocuklu ne kadar AGİ ödemesi alacak?

2020 yılı için işçiye ödenecek asgari ücret net 2 bin 324 lira oldu. Maaşlara yansıyacak olan AGİ rakamları da yeni zammın belli oldu. Peki 2020 yılında evli ve eşi çalışan 2 çocuklu ne kadar AGİ alacak?

Yaklaşık 8 milyon işçinin merakla beklediği 2020 yılı asgari ücret zammı belli oldu. 2020 yılında çalışana net 2 bin 324 lira para ödenecek. Asgari ücret zammı ile birlikte 2020 AGİ rakamları da netleşti. Buna göre evli ve eşi çalışan 2 çocuklu çalışana 286,89 lira ödenecek.

2020 AGİ ne kadar oldu: 2020 yılı için asgari ücret net 15,03 artışla 2 bin 324 TL olarak açıklandı. Çalışanların maaşlarıyla birlikte aldığı Asgari Geçim İndirimi de (AGİ), asgari ücret esas alınarak belirleniyor.2020 yılında maaşlara yansıyacak AGİ rakamları da asgari ücretin belirlenmesinin ardından belli oldu.

2020 asgari ücret zam oranları: Bu yıl da komisyon kararı oy çokluğuyla aldı. Zam oranı yüzde 15,03 oldu. Asgari ücret brüt 2 bin 943 TL net 2 bin 324 lira oldu. Üç çocuklu ve evli biri için asgari ücret 2 bin 479 lira, 5 çocuklu biri için 2 bin 479 oldu. İşverene 75 TL asgari ücret desteği verilmeye devam edilecek. Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nda konuşan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk şu ifadeleri kullandı:

2020 yılı için AGİ rakamları

Evli ve eşi çalışmayan: 264, 82

Evli ve eşi çalışmayan 1 çocuklu: 297, 92

Evli ve eşi çalışmayan 2 çocuklu: 331, 03

Evli ve eşi çalışmayan 3 çocuklu: 375, 17

EŞİ ÇALIŞANLAR İÇİN AGİ KAÇ TL OLDU?

Evli ve eşi çalışan: 220,68

Evli ve eşi çalışan 1 çocuklu: 253,79

Evli ve eşi çalışan 2 çocuklu: 286,89

Evli ve eşi çalışan 3 çocuklu: 331,26

Evli ve eşi çalışan 4 çocuklu: 353,09

Evli ve eşi çalışan 5 çocuklu: 375,17

ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ 75 LİRA OLACAK

Asgari ücrette yapılan yeni artışla birlikte çalışanları yakından ilgilendiren AGİ rakamları şu şekilde oldu:

"Bekar bir işçi için 220 lira 73 kuruş, evli (eşi çalışmayan) işçi için 264 lira 87 kuruş, evli (eşi çalışmayan) 1 çocuklu işçi için 297 lira 98 kuruş, evli (eşi çalışmayan) 2 çocuklu işçi için 331 lira 9 kuruş, evli (eşi çalışmayan) 3 çocuklu işçi için 375 lira 23 kuruş."

Öte yandan, halihazırda 500 ve üzeri sigortalı çalıştıran iş yerleri için 101 lira, 500'ün altında sigortalı çalıştıran iş yerleri için ise 150 lira olan asgari ücret desteği, tüm işverenleri kapsayacak şekilde 75 lira olarak uygulanacak.