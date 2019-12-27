Fenerbahçe'de Alper Potuk'a kapı gösterildi

Fenerbahçe'de Alper Potuk'la yolların ayrılması yönünde karar verildiği iddia edildi.

Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal'ın verdiği şansları kullanamayan Alper Potuk'un takımdan gönderilmesine karar verildi.

Takvim'de yer alan habere göre; Sarı-lacivertlilerin Fransız sportif direktörü Damien Comolli, Alper Potuk'a kapıyı gösterdi. 2022'ye kadar sözleşmesi olan Alper'le görüşen Comolli, tecrübeli oyuncuya "Seni kadroda düşünmüyoruz" derken, devre arasında yolları ayırmak istediklerini belirtti.

Takımdan ayrılması beklenen Alper Potuk, ocak ayında kiralık da olsa başka bir takıma gönderilecek.